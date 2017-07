Huszonegy nap alatt minden ezerszer megváltozhat

A 104. Tour de France-on a címvédő, negyedik győzelmére készülő Chris Froome a legnagyobb favorit, de az idei útvonal nem neki fekszik legjobban. Fő kihívója korábbi csapattársa, Richie Porte lehet, de egy jó formában lévő Nairo Quintana is kimerítő csatára késztetheti az emelkedőkön, és ott van néhány csapat, ami két kapitánnyal is támad. Három hét és 3540 kilométer után minden kiderül.

A szombaton elinduló Tour nehéz helyzetben van, nem nagyon tud, mit kezdeni közelmúltjának sztárjaival és legendássá vált kerékpárosaival. A háromhetes körverseny Düsseldorfból rajtol, de a németek egyetlen Tour-győztese, Jan Ullrich még meghívást sem kapott.

A doppingügyekbe keveredett bajnoknak elég vegyes a megítélése, a németek egy része a zéró tolerancia mellett van, nem is véletlen, hogy a közszolgálati tévé a doppingbotrányok miatt évekig nem közvetítette a versenyt. A helyzet ironiáját fokozza, hogy éppen a hét Tour-győzelemtől megfosztott Lance Armstrong mutatott rá legpontosabban a képmutatásra, hiszen más doppingolók, mint Laurent Jalabert vagy Richard Virenque ott parádézhatnak a Touron.

A start ellövésétől azonban ezek a kérdések már senkit nem foglalkoztatnak majd, csak az, hogy ki lesz a sárga trikós. Bár Chris Froome nagyon erős az emelkedőkön, a győzelmeit remek időfutamaira is építheti. Idén ebből nem számíthat nagy előnyre, mert csak két rövid cronó került a programba. A nyitószakasz 14 és az utolsó előtti etap 22,5 kilométerén gyűjtögetheti a másodperceket.

Froome először rajtol úgy esélyesként a Touron, hogy nem nyert előtte egyetlen versenyt sem a szezonban. Beszélik róla, hogy már nem olyan motivált, mint korábban, kevesebbet is edz, de ő ezt cáfolja, és hát Armstronghoz hasonlóan ő is egyetlen versenyre szokta építeni egész szezonját.

Az éhségemben nincs hiány, koncentráltabb vagyok, mint valaha. A negyedik címért megyek.

Kemény lesz, az ellenfeleim is sokkal magasabb szinten állnak idén, és a pálya is elég nehéz lesz" – mondta Froome.

A Sky kerékpárosa aggódik a vonalvezetésért, valóban szokatlan, hogy rövid időfutam és csak három klasszikus hegyi befutó lesz, de nincs nagyon miért félnie. Pont a tavalyi Touron bizonyította be, hogy jóval komplexebb kerékpáros, minden pillanatban veszélyes és nagyon jól tud lejtőzni.

Froome nyilatkozata azonban a pszichikai hadviselés része is, amivel elsősorban Riche Porte-ra (BMC) próbálnak terhet rakni. A Sky igyekszik őt favoritnak láttatni. Az időfutamokban is erős ausztrál egykor Froome legfőbb segítője volt, de most fő ellenfele lesz. A francia kör előversenyén, a Critérium de Dauphiné-en meg is tanulta, milyen, ha rászállnak. Az utolsó szakaszon minden menő összefogott ellene, így végül elvesztette az első helyet.

Az biztos, hogy időfutamban és hegymenetben is képes tartani a ritmust Froome-mal. Erős csapatot is építettek köré, az olimpiai bajnok Greg Van Avermaet is érte fog dolgozni.

A Tour számokban (forrás: MTI) 1 - a címvédő brit Chris Froome (Team Sky) rajtszáma

2 - egyéni időfutam: Düsseldorf (14 km) és Marseille (22,5 km)

3 - érintett szomszédos országok: Németország, Belgium, Luxemburg

5 - hegyi szakasz

10 - ennyi bónuszmásodperc jár a szakaszgyőzelemért

11 - millió néző az útvonal mentén

17 - a részvételi rekord, ennyiszer állt rajthoz Stuart O'Grady (1997-2013), Jens Voigt (1998-2014) és Sylvain Chavanel (2001-2017)

18 - millió reklámajándékot osztanak szét a nézők között

18 - az ausztrál Adam Hansen sorozatban ennyi alkalommal állt rajthoz a nagy, háromhetes körversenyeken (a szériája 2011-ben, a Vueltán kezdődött)

22 - résztvevő csapat

30 - Mark Cavendish szakaszgyőzelmeinek száma, az aktuális indulók között a brit kerekesnek van a legtöbb

34 - a csúcstartó belga Eddy Merckx szakaszgyőzelmeinek száma

198 - résztvevő

222,5 km - a leghosszabb szakasz (19.), Embrun - Salon-de-Provence

380 - Tour-dolgozó

635 - az útvonal mellett lévő települések száma

2642 m - a Tour legmagasabb pontja (Col du Galibier)

3540 - az össztáv kilométerben

11 000 euró - a szakaszgyőzelemért járó pénzdíj

23 000 - a biztonsági emberek száma az útvonal mentén

403 200 - a 21 szakaszon összesen ennyiszer nyomja le a pedált egy résztvevő (a Sportlab becslése)

500 000 euró - az összetett győztes pénzdíja

2,28 millió euró - összdíjazás

2,7 millió - a Tour követőinek száma a Twitteren (M



Kétfejű fenevadak

A címvédő Froome árnyékaként Nairo Quintana (Movistar) mindig ott lesz az emelkedőkön. A kolumbiai idén megpróbálja a Giro–Tour-duplát. Az olasz versenyen a hegyimenő elmaradt a várakozásoktól, betegsége miatt sem tudott dominálni a versenyen, és most az is kérdés, tudott-e regenerálódni azóta, mert a legmeredekebb részeken robbanékony tempóváltásaival képes zaklatottá és izgalmassá tenni a versenyt.

A Movistar idén is két kapitányra épít, Quintana mellett a 37 évesen csúcskorszakába érő Alejandro Valverde ravaszsága és taktikai munkája törheti meg Froome-ot.

„Úgy tűnik, hogy Richie Porte kicsit erősebb, mint a többiek, de 21 nap alatt minden ezerszer megváltozhat. Froome megmutatta erejét az elmúlt években, őt kell a legerősebb favortinak tekintenük, még akkor is, ha már nincs annyival a többiek fölött, mint a múltban. A többi favorit is elég közel van egymáshoz, nyílt verseny lehet, izgalmas a nézőknek" – latolgatott Valverde. A címvédő szerint is nagyon szoros lehet a verseny, mert kevés lesz a klasszikus hegyi befutó.

A Sky éppen ezért szokatlan húzásokra készül, ott akarják megnyerni a versenyt, ahol senki nem számít rá. „Elsőre talán nem látszik a szakaszprofilokból, de ez igazán kihívásokkal teli pálya, nehéz Tour lesz.

Idén más utat kell kitalálnunk a győzelemhez"

– mondta Nicolas Portal, a Sky sportigazgatója.

A Movistar mellett más csapatok is kétfejűek lesznek, az Astana a 2015-ös Vuelta-bajnok Fabio Arura és a Dauphiné-t megnyerő Jakob Fuglsangra épít, míg az Orica-Scott a hegyeken veszélyes Esteban Chavesre és a kiegyensúlyozott Simon Yates-re számíthat.

A franciák folyton attól szenvednek, hogy évtizedek óta nincs olyan bringásuk, aki az összetett első helyére pályázhatna. Az utóbbi pár évben azonban már legalább a dobógig eljutottak. Idén is Romain Bardet-ban bízhatnak leginkább. Az AG2R bringás tavalyi második helye után próbálna meg előrelépni, bár erre reálisan nincs túl sok esélye, a top10-ben azonban ott lehet.

A kétszeres Tour-győztes Alberto Contadort (Trek-Segafred) is muszáj még mindig az esélyesek közé sorolni, de az évek már rajta is meglátszanak. Meglepetés lenne, ha ő irányítana, rutinjával azonban értékes helyet érhet el.

Sagannak már előre oda lehet adni a zöld trikót

A sárga mellett a zöld trikónak is nagy presztízse van. Peter Sagan hatodjára készül megnyerni a pontversenyt. A Bora-Hansgrohe zsenijének minden esélye meg is van rá, hiszen nem csak egy sprinterről van szó, hanem egy minden körülmények között váratlant húzó bringásról, aki szökés közben, dombosabb szakaszok végén is gyűjtögetni tudja a pontokat. Ha zöldben lesz a párizsi befutón, akkor beállítja Erik Zabel rekordját.

A szlovák minden eddiginél jobb teljesítménymutatókkal érkezik a Tourra, de azt mondta, az úgy sem érdekel senkit, csak az eredmények. Sok etapgyőzelemmel az olyan sprinterek, mint Marcel Kittel vagy André Greipel megszoríthatják Sagant, de ahhoz az is kell, hogy ne nagyon legyen a szakaszok végén az első tízben.

Michael Matthews és John Degenkolb is egészen jól sprintelnek, és Saganhoz hasonlóan ők is egész jól bírják a keményebb terepeket, de ők is inkább a második helyért harcolhatnak.

Kisebb szenzáció, hogy Mark Cavendish is ott lesz rajtnál. A brit bringás mononukleózisból felépülve, nem túl sok versenyzéssel és elég nagy önbizalommal érkezik a Tourra. „Igazán hiszek abban, hogy én vagyok a Föld legjobb sprintere. A betegségem nélkül abban gondolkodhatnék, hogy megdöntsem a szakaszrekordot ebben az évben." Cavendishnek 30 etapsikere van, míg a legendás Eddy Merckx 34-et gyűjtött karrierje során. Nincs most olyan állapotban, hogy lekerüljön bárkit, de azt mondta, a vereség kevésbé fáj neki jobban az otthonmaradásnál.

Magyarországon a Eurosport közvetíti élőben a Tour de France-ot

A 104. Tour de France programja július 1., 1. szakasz: Düsseldorf, 14 km, egyéni időfutam

július 2., 2. szakasz: Düsseldorf-Liége, 203,5 km

július 3., 3. szakasz: Verviers-Longwy, 212,5 km

július 4., 4. szakasz: Mondorf-Les-Bains - Vittel, 207,5 km

július 5., 5. szakasz: Vittel-La planche des belles filles, 160,5 km

július 6., 6. szakasz: Vesoul-Troyes, 216 km

július 7., 7. szakasz: Troyes - Nuits-Saint-Georges, 213,5 km

július 8., 8. szakasz: Dole-Station des rousses, 187,5 km

július 9., 9. szakasz: Nantua-Chambéry, 181,5 km, hegyi befutó

július 10., szünnap

lúlius 11., 10. szakasz: Périgueux-Bergerac, 178 km

július 12., 11. szakasz: Eymet-Pau, 203,5 km

július 13., 12. szakasz: Pau-Peyragudes, 214,5 km, hegyi befutó

július 14., 13. szakasz: Saint-Girons - Foix, 101 km, hegyi befutó

július 15., 14. szakasz: Blagnac-Rodez, 181,5 km

július 16., 15. szakasz: Laissac-Sévérac l'Église - Le Puy-en-Velay, 189,5 km

július 17., szünnap

július 18., 16. szakasz: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isére, 165 km

július 19., 17. szakasz: La Mure - Serre-Chevalier, 183 km, hegyi befutó

július 20., 18. szakasz: Briancon-Izoard, 179,5 km, hegyi befutó

július 21., 19. szakasz: Embrun - Salon-de-Provence, 222,5 km

július 22., 20. szakasz: Marseille, 22,5 km, egyéni időfutam

július 23., 21. szakasz: Montgeron-Párizs, 103 km

Borítókép: Jeff Pachoud / AFP.