Százkilósra hízna a Tour-bajnok az olimpiáért

A kerékpárosként öt olimpiai aranyat nyerő, de már visszavonult Bradley Wiggins 2020-ban új sportágban, evezésben indulna a tokiói olimpián. Egészen biztató eredményei vannak, igaz, még csak ergométeren.

„Amikor visszavonultam, csak azért kezdtem el evezni, hogy fitt maradjak, de a számaim egyre jobbak lettek, egyre profibbként kezdtem kezelni, és ma már heti hét napot edzek" – mondta korábban a Daily Mailnek.

Wiggins decemberben a brit ergométeres bajnokságon már el is indul, hogy felmérje, hol tart. Az állóképessége használható az evezésben is, de sokat kell még erősödnie, a testét is át kell formálnia, ha eredményes akar lenni.

„Megpróbálok felmenni 100 kilóra, tehát 31 kilóval többre, mint amikor a Tourra mentem" – idézte őt AFP.

„Nem tudom, miyen messzire mehetek. Jelen pillanatban csak azért csinálom, mert olyan: «Ez az, itt az esély még egy olimpiára menni.» Lehet, hogy téveszméim vannak, de a számok mást sejtetnek" – mondta, és megjegyezte, évek munkái alatt megtanulta, hogy ha jó számokat hoz az edzéseken, akkor nyer.

Az sem zavarja, hogy Tokióban már 40 évesen kéne bizonyítania. „Nem vagyok nagyon messze. Ha 18 hónapig kifulladásig edzek, ott lehetek, miért ne?"