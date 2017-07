A német szupererő elsírta magát a célban

A német Marcel Kittel volt a legerősebb a Tour de France második szakaszán. A sprinter tizedik etapsikerét szerezte karrierje során. Az eső most is áztatta a mezőnyt, bukás is volt, de sem a sárga trikós, sem a favoritok nem kaptak emiatt hátrányt.

A Düsseldorf és belgiumi Liége közötti 203,5 kilométeres szakasz szintrajza sprintbefutót ígért, a két beiktatott kategorizált emelkedő senkinek sem volt nehéz feladat.

Mindkét hegyi hajrát az amerikai Taylor Phinney vitte el, aki szinte egész nap szökésben volt. A pöttyös trikót megszerezte, de a sprintercsapatok ilyenkor még senkinek sem hagynak esélyt.

A Bora-Hansgrohe próbálkozott először, de Peter Sagan túl korán indult, elfogyott a lendülete, csak tizedik helyen ért be. A Quick-Step viszont tökéletesen dolgozott, Marcel Kittelt nagyon jó pozícióban vitte el a célegyenesig, a hajrában pedig ellenállhatatlan volt a német. Mögötte Arnaud Demare (FDJ) és André Greipel (Lotto-Soudal) érkezett.

A szakaszgyőztes elérzékenyült sikere után, elsírta magát a célban. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak elvárásaim és nyomás rajtam, de most minden kijött. Nagy reményt adott az, hogy a szakasz Németországból indult, és majd nyerek egy szakaszt" – idézte a kerékpárost a RoadcyclingUK.

Kittel kisebb történelmet is írt, mert ő az első bringás a Touron, aki tárcsafékes kerékpárral szerzett győzelmet. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy a etapsikerért tíz másodperces jóváírást is kapott, amivel elérhető vélt számára a sárga trikó is. Jelenleg a harmadik helyen áll, és csak hat másodperce van tőle Geraint Thomas.

Az eső szombaton súlyos bukásokat okozott – Alejandro Valverdének eltört a térdkalácsa – , és a második szakaszon is gondot okozott. Az egyik körforgalomból kijőve a főmezőny elején volt tömegbukás. Két nagy esélyes, Chris Froome és Romaid Bardet is belekerült, de nem lett komoly bajuk, visszazárkóztak a mezőnyre.

Eredmények:

2. szakasz, Düsseldorf-Liége, 203,5 km:

1. Marcel Kittel (német, Quick-Step) 4:37:06 óra

2. Arnaud Demare (francia, FDJ) azonos idővel

3. Andre Greipel (német, Lotto) a.i.



Az összetett élcsoportja:

1. Geraint Thomas (brit, Sky) 4:53:10 óra

2. Stefan Küng (svájci, BMC) 5 mp hátrány

3. Marcel Kittel 6 mp h.