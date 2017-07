Sagan dupla sprinttel nyert a legjobb hegyimenők ellen

A Tour de France harmadik szakasza nagyon feküdt Peter Sagannak. A világbajnok kerékpáros ellenállhatatlan volt a célhoz vezető emelkedőn, még az is belefért neki, hogy kicsúszott a lába a pedálból. A sárga trikót megőrizte az élcsoporttal érkező Geraint Thomas.

A Touron minden évben van egy-két olyan szakasz, amelynek a profilja akár egy tavaszi klasszikusé is lehetne. A hétfői, Luxemburg és Belgium útjain kanyargó harmadik etap is ilyen volt. A 212, 5 kilométeres távon szinte egy méter sík rész sem volt, egymást érték a kisebb-nagyobb kaptatók és lejtmenetek, nem is csoda, hogy öt kategorizált hegyet is kijelöltek.

A szakaszprofil kínálta magát a szökésre, és egy hatfős csoport el is tudott szakadni. Az emelkedőkön Nathan Brown (Cannondale-Drapac) volt a legerősebb, át is vette a vasárnapi szakaszon szökésben lévő csapattársától a pöttyös trikót. Brownéknak négy perc előnye is volt 120 kilométer után, de azt fokozatosan ledolgozta a főmezőny, amiből páran próbáltak még a szakasz vége felé is ellépni. A tempó azonban egyre gyorsult, és a favoritok csapatai átvették az irányítást.

A célhoz egy 1,6 kilométer hosszú, átlagosan 5,9 százalékos emelkedő vezetett egy viszonylag szűk úton, ezért a helyezkedés különösen fontos volt. Az emelkedő elején a BMC ment nagy tempót, Richie Porte-t vitték, de az ausztrál favorit elfogyott a végére, nem tudott elöl maradni.

A világbajnok Sagan egy kicsit beszorult a mezőnybe, az utolsó néhány száz méteren már az élre állt, ritmusváltását nem is tudta senki átvenni, a szlovák bringás száguldott idei első Tour-győzelme felé. A befejezés nem sikerült neki tökéletesen, a bal lába kicsúszott a pedáljából, így kiesett a ritmusból. Sagannak azonban ez is belefért, visszapattintotta cipőjét, és újra felvette a tempót. Hátulról Michael Matthews nagy lendülettel érkezett, de már ő sem tudta befogni. Harmadik helyen Dan Martin futott be.

A negyedik Greg Van Avermaet után megszakadt a sor, de csak két másodpercet kapott a Chris Froome-ot, a sárga trikós Geraint Thomast és Alberto Contadort is a soraiban tudó csoport, így az összetettben nincs nagy változás.

„A világ legjobb hegymászóival voltam elöl, Richie Porte, Rafal Majka és Alberto Contador is ott volt. Porte támadott, és úgy tűnt, mindenki azon volt, hogy megfogja. Elég kemény hajrá volt. Nem emlékszem, de valahogy a cipőm kijött a pedálból. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy megtaláltam a pedálomat, és újrakezdhettem a sprintemet. Elég messze volt még a célvonal, és aztán nyertem" – nyilatkozta Sagan.

Eredmények:

3. szakasz, Verviers-Longwy 212,5 km

1. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) 5:07:19

2. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb)

3. Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors)

4. Greg Van Avermaet (belga, BMC)

5. Alberto Bettiol (olasz, Cannondale-Drapac) 0:00:02

6. Arnaud Demare (francia, FDJ)

7. Jakob Fuglsang (dán, Astana)

8. Geraint Thomas (brit, Sky)

9. Christopher Froome (brit, Sky)

10. Rafal Majka (lengyel, Bora-Hansgrohe)





Összetett:

1. Geraint Thomas (brit, Sky) 10:00:31

2. Christopher Froome (brit, Sky) + 12 mp

3. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) +12 mp

4. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) +13 mp

5 Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) +16 mp

6. Pierre Latour (francia, AG2R) +25 mp

7. Philippe Gilbert (belga, Quick-Step Floors) +30 mp

8. Michal Kwiatkowski (lengyel, Sky) +32 mp

9. Tim Wellens (belga, Lotto Soudal) +32 mp

10. Nikias Arndt (német, Sunweb) +34 mp

Nathan Brown (Cannondale-Drapac)