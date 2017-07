Tour: Sagan nem is a könyökével lökte fel Cavendish-t

A Tour de France negyedik szakaszának hajrájában Peter Sagan feldöntötte Mark Cavendish-t, aki sérülései miatt szerdán fel is adta a versenyt. Sagant kizárták, mert úgy tűnt, hogy egy könyököst is adott ellenfelének. Az esetről készült videót visszanézve azonban ez már nem olyan egyértelmű.

A baleset kétségkívül súlyos volt, a későbbi orvosi vizsgálatok alapján kiderült, hogy Cavendish-nek eltört a jobb lapockacsontja. A brit kerékpáros ki is szállt a Tourról.

A befutó után több versenytárs is kritizálta Sagant durvaságáért, köztük volt André Greipel is. Szerinte is a lehető legsúlyosabb büntetést ért akciója. A német sprinter azonban megváltoztatta a véleményét. „Néha meg kéne néznem a képeket, mielőtt bármit mondok. Elnézést @petosagan-tól, azt hiszem, a zsűri túl súlyos döntést hozott."

Greipel arra utalt, hogy Cavendish nem egy könyököstől kenődött fel a korlátra, hanem az utat előtte leszűkítő Sagan testével érintkezett. A szlovák bringás már csak utána emelte a könyökét. A Bora-Hansgrohe bringásának manővere így sem szabályos, elvileg egyenes vonalban kell ilyenkor haladni, de kizárást ez önmagában ritkán ér. Sagan azt mondta, hogy igazából Cavendish hajtott belé, nem tudta, hogy mögötte jön, nem az ő hibája a bukás.

Több profi szerint az a legnagyobb baj, hogy a zsűri olyan emberekből áll, akiknek nincs igazán gyakorlati tapasztalatuk, nem ártana, ha sprinterek is bekerülnének a testületbe.

Egy korábbi bringás, Baden Cooke azt írta, szerinte nem volt szándékosan támadó Sagan mozdulata. „Gyakran használod a könyöködet, hogy egy kis teret csinálj azért, hogy ne te bukj el."

A BMC menedzsere, Jim Ochowicz azonban már nem ilyen megengedő Sagannal. Azt mondta, csak azért nem volt tömegbukás, mert négyszáz méterrel azelőtt már volt egy baleset a mezőnyben. „Ők tudják, hol vannak a többiek. Tudják, ki van hozzájuk közel, és ki nincs. Cavendish nem ment volna be abba a résbe, ha nem lett volna benne biztos, hogy átfér. Bement, megvolt a kontakt, de Sagan testmozdulata egy kicsit extrém volt.

A legtöbb vélemény szerint a 80 pont levonás a zöld trikóért folyó harcban és az utolsó helyre sorolás éppen elég súlyos büntetés lett volna Sagannak. Ráadásul, és ezt persze a zsűri nem mérlegelheti, a világ egyik legnépszerűbb bringását rúgták ki a versenyről, és ez Tournak sem jön igazán jól.