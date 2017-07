A Tour szörnyű emelkedőjén elkezdődött a háború

A Tour de France ötödik etapjának utolsó két kilométerén izgalmas harc alakult ki. Fabio Aru (Astana) bevállalós támadással megnyerte a szakaszt, a harmadik helyen befutó Chris Froome (Sky) viszont átvette a sárga trikót.

A Tour ötödik etapját nem lehetett klasszikus hegyi szakasznak nevezni, de a záró emelkedő azért elég komolyan tesztelt mindenkit. A La Planche des Belles Filles-re vezető 5,9 kilométeres hegymenet nem túl hosszú, de annál keményebb volt, átlagban 8,5 százalékos, de az utolsó pár száz méteren a lábakat is szinte megállító húsz százalékot is elérte.

A hegy lábát először szökevények érték el, a nap nagy részében egy erős hatfős csoport volt elöl. A a franciák nagy kedvence, a karrierjét befejező Thomas Voeckler, a korábbi világbajnok Philippe Gilbert, a már Tour-szakaszt nyerő Edvard Boasson Hagen és Jan Bakelants is ott volt, de Dylan van Baarle és Pierre-Luc Périchon is elég jó bringásoknak számítanak.

Az élbolyt Gilbert robbantotta szét egy támadással, csak Bakelants maradt vele. Az utolsó tíz kilométerre maradt másfél perces előnyük nem tűnt megnyugtatónak, mert a főmezőny is nagyobb tempót kezdett menni a Sky és a BMC vezetésével.

Gilbertéket az emelkedőn be is darálták, és jöhetett a favoritok közötti csata. Úgy tűnt, hogy a Sky elég kellemetlen iramot megy ahhoz, hogy senkinek ne legyen kedve eltempózni a csoporttól. Sokáig nem is volt támadás, csak egyre másra szakadtak le a bringások, de 2,3 km-nél Fabio Aru meglepően nagy tempóba állt bele.

Ezt már a Sky sem tudta lereagálni, Nieve elfáradt, csak a sárga trikós Geraint Thomas és Froome maradt elöl. Utóbbi aztán egy váltással még inkább szétrázta a vele levőket. Aru nem roggyant bele saját tempójába, fokozatosan távolodott a többiektől, az utolsó méterig kihajtotta magát, végül 16 másodperces előnnyel ért célba. Froome-ékat még Simon Yates (Orica) is megpróbálta otthagyni, de nem volt benne elég erő. Dan Martinban (Quick-Step) viszont igen, így a legmeredekebb részen Froome-nak is adott még négy másodpercet. Vele jött meg Richie Porte is, de után megszakadt a sor, többi favoritnak nagyobb lett a hátránya, a legvégére kicsit regenerálódó Alberto Contador hat, Nairo Quintana 14 másodpercet kapott. Nem úgy tűnt, hogy a mai formájukkal Froome igazi kihívói lehetnének.

A harmadik hellyel és az időjóváírással Froome lett a sárga trikós, Thomas a második helyre csúszott, míg Aru a harmadikra jött fel összetettben.

Eredmények:

5. szakasz, Vittel–La Planche des Belles Filles 160,5 km

1. Fabio Aru (olasz, Astana) 3:44:06

2. Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors) +16 mp

3. Christopher Froome (brit, Sky) +20 mp

4. Richie Porte (ausztrál, BMC) +20 mp

5. Romain Bardet (francia, AG2R) +24 mp

6. Simon Yates (brit, Orica-Scott) +26 mp

7. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) +26 mp

8. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) +26 mp

9. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar) +34 mp

10. Geraint Thomas (brit, Sky) +40 mp



Összetett:

1. Christopher Froome (brit, Sky) 18:38:59

2. Geraint Thomas (brit, Sky) +12 mp

3. Fabio Aru (olasz, Astana) +14 mp

4. Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors) 25 mp

5. Richie Porte (ausztrál, BMC) +39 mp

6. Simon Yates (brit, Orica-Scott) +43 mp

7. RRomain Bardet (francia, AG2R) +47 mp

8. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) +52 mp

9. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar) +54 mp

10. Rafal Majka (lengyel, Bora-Hansgrohe) +1:01