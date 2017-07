Brutális bukások, sírás, eszméletlen verseny: a legtöményebb Tour-etap

A Tour de France kilencedik szakaszában minden benne volt, amiért izgalmas kerékpárversenyt nézni. Drámai bukások, sorozatos akciók az emelkedőkön, bátor lejtőzés, célfotós hajrá, megroggyanó esélyesek, tévesen ünnepelt győzelem és vitára okot adó támadások. A királyetapot Rigoberto Uran nyerte. Chris Froomé maradt a sárga trikó. A Sky kerékpárosa fontos segítőjét és legerősebb kihívóját is elveszítette egy bukás miatt.

A 9. szakasztól mindenki tartott, a hét kategorizált emelkedő eleve extra nehéznek ígérkezett, de a profil a támadásoknak is sok teret adhatott, a lejtmenetek pedig elég technikásak ahhoz, hogy ott is érdemes legyen akciózni. A sárga trikós Chris Froome is úgy gondolta, hogy döntő lehet ez a etap, és szétszórja majd az élcsoportot is. De arra alighanem ő sem számíthatott, hogy ilyen tömény lesz a versenynap.

A rajt után egyből is jöttek az akciók, sokan próbáltak az élre törni, végül egy nagy, 38 fős csoport tudott elmenni. A Movistar-bringás Carlos Betancourt is bevállalt, virtuálisan az övé is lett a sárga trikó. A Sky nagyon nem aggódott, viszonylag nyugodt tempóban vezették a főmezőnyt, ami azért elég gyorsan úgy 30 fősre apadt.

Az eső miatt a lejtmenetek életveszélyessé váltak, elég sokan buktak is. Robert Gesinket hátsérülése miatt kórházba szállították, de kiesett a movistaros Herrada is, majd ugyanott bukott a főmezőnnyel érkező Geraint Thomas is. A Sky sárga trikót is viselő kerékpárosa is kénytelen volt feladni a versenyt. Rafal Majka, a Bora-Hansgrohe hegyimenője is itt esett el, folytatni tudta, de esélyei elszálltak az összetettben.

A kemény hegymenetek a szökevénycsoportot is darabjaira szaggatták, legtöbbször a hazai terepen tekerő AG2R-bringások akcióztak.

A favoritok az utolsó hegyen, a Mont du Chat-on indították a támadásokat. Fabio Aru (Astana) éppen akkor, amikor Froome feltett kézzel jelezte, hogy mechanikai problémája van. Az olasz ezt próbálta meg kihasználni, de csak néhány száz métert húzta meg, a többiek követték, de nem diktálták a tempót, szépen bevárták Froome-ot.

Ezután egy másik astanás, Fuglsang lógott meg, de még a csúcs előtt utolérték. Froome tépte szét az élcsoportot gyorsításaival, Aru csak nagy küzdelem árán tartott vele, míg Rigoberto Uran (Cannondale) és Richie Porte viszonylag könnyedén követte. Ehhez a csoporthoz csatlakozott még Dan Martin (Quick Step) és Romain Bardet (AG2R) is. Nairo Quintana nem találta meg a ritmust, saját tempóban küzdött, de Alberto Contador még nála is reménytelenebb helyzetbe került, messze lemaradt.

Froome-ék együtt kezdték meg a lejtmenetet, a szökevények közül egyetlenként megmaradt Waren Barguilt (Sunweb) üldözhették, akinek 10-15 másodperc előnye maradt. A szűk úton bevállalósan mentek a bringások, Porte azonban az egyik kanyarban hibázott, elesett és közben kiütötte az őt kerülni próbáló Dan Martint is. Porte az út másik oldalán lévő sziklafalhoz csapódott. Súlyos sérüléseket szenvedhetett, mert sokáig ápolták az úton, mielőtt mentőautóba tették. Martin folytatni tudta, de több mint egy percet kapott.

A lejtmenetben Bardet elszakadt, és a sík részen megfogta Barguilt is. Közel fél perc előnnyel tekert, de az üldözők okosan összedolgozva utolérték. Uran részéről volt ez a legnagyobb bravúr, mert elromlott a hátsó váltója, a legkeményebb és egy viszonylag laza áttétel között választhatott csak. A Cannondale-bringás ennek ellenére nem állt meg kerékpárt cserélni.

A hajrához hatan érkeztek, Froome egy kilométerre a céltól támadott, de nem vitte végig. Aztán Bardet és Uran indult, míg hátulról az utolsó negyedórában a szélárnyékban pihenő Barguil érkezett. Elég jó iramban. Ő maga elhitte, hogy nyert, felemelte a kezét, majd meg is siratta győzelmét. A célfotó azonban Uran javára döntött, aki jelentősen előrelépett az összetettben is. Már a negyedik. Barguil a pöttyös trikós megszerzésével vigasztalódhatott.

A sárga trikó maradt Froome-on, Aru előtt 18 másodperccel vezet. Nairo Quintana csak ezen a szakaszon 1:15 hátrányt szedett össze, így egyre kevésbé tűnik veszélyes kihívónak. Contador még nála is jobban elszállt, 4:19-es hátránnyal tekert a célba.

A 9. szakasz veszteséglistája elég nagy, a bukások és az időlimit túllépése miatt 12 bringás búcsúzott el a versenytől. Kiesett a francia sprinter, Arnaud Demare is, vele együtt három másik FDJ-bringás is.

Eredmények:

9. szakasz, Nantua-Chambéry, 181,5 km:

1. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale) 5:07:22 óra

2. Warren Barguil (francia, Sunweb) azonos idővel

3. Chris Froome (brit, Team Sky) a.i.



Az összetett élcsoportja:

1. Froome 38:26:28 óra

2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp h.

3. Romain Bardet (francia, AG2R) 51 mp h.