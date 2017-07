Mintha motoron ült volna, úgy vert mindenkit

A Tour de France tizedik szakaszán újra Marcel Kittel volt a leggyorsabb. Az idei körversenyen már negyedik etapján győzött a német sprinter. Az öszetett élén nincs változás, mezőnyhajrával zárult a nap.

Az intenzív és hátborzongató vasárnapi szakasz után egy elég unalmas nappal folytatódott a Tour. A 178 kilométeres szakaszon volt ugyan pár kisebb emelkedő, de az utolsó 40 kilométer lejtmenetben vagy síkon zajlott.

A pihenő nap után kisebb meglepetésre csak ketten vállakoztak szökésre, Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) és Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) ötpercnyire is elment, de a sprintercsapatok kontrollálták a versenyt, az utolsó 8 kilométeren már együtt volt a mezőnyt.

A Lotto-Soudal és Katyusa is jól összeállt a hajrára, de a felvezetéssel nem mentek sokra, Kittel egy segítővel is a nyomukban volt, majd elég távolról indítva mindenkit lekerült. Míg a hetedik szakaszon csak 6 milliméterrel nyert, most szinte megalázóan nagy különbséggel nyert.

A mezőnyben most nincs még egy olyan versenyző, akinek ilyen erőteljes a megindulása és nagy a tempója. Kittelnek egyre nagyobbak az esélyei a pontversenyben is. A Quick Step bringása idén negyedik szakaszán nyert, és összesen már 13 etapsikernél jár, ami német rekord is egyben. A legendás Erik Zabel 12 győzelemig jutott a Tourokon.

A második helyen John Degenkolb érkezett, a harmadik Dylan Groenewegen lett. A mezőnnyel együtt érkeztek a favoritok is, így az összetettben nincs változás.

Eredmények:

10. szakasz, Périgueux-Bergerac, 178 km:

1. Marcel Kittel (német, Quick Step) 4:01:00 óra

2. John Degenkolb (német, Trek-Segafredo) azonos idővel

3. Dylan Groenewegen (holland, LottoNL-Jumbo) a.i.



Az összetett élcsoportja:

1. Froome 42:27:29 óra

2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp h.

3. Romain Bardet (francia, AG2R) 51 mp h.