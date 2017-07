A Tour szupersprintere megmutatta, hogy kell hajrá közben tetriszezni

Marcel Kittel szinte mindennap beállít vagy megjavít egy csúcsot a Tour de France-on. A sprinter idén ötödik mezőnyhajráját nyerte meg – még csak a 11. szakasznál járunk – , és ezzel beállította a rekordot a Touron ilyen módon szerzett győzelmekben.

Marcel Kittel ötödik szakaszát nyerte Pau-ban a 2017-es Touron

A Touron szerdán is egy hosszú, könnyű profilú szakasz került a programba. Az Eymet és Pau közötti 203,5 kilométer mezőnyhajrát ígért.

Hárman megint megpróbálták átírni a szokásos koreográfiát, Marcato, Backaert és Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) vállakozott szökésre. Öt perc körüli előnyt építettek fel, de a sprintercsapatok most is figyeltek. A Quick Step és az André Greipelért hajtó Lotto-Soudal dolgozott sokat elöl.

Az utolsó 25 kilométernél már félpercnyire voltak a szökevények, mindhármukat nem sikerült megfogni. Bodnar újított, egyedül nyomta utolsó energiáit is felélve. Teljesen kihajtotta magát, de a céltól 400 méterre megfogta őt a mezőny.

A hajrá is ismerős volt a korábbi szakaszokról, Kittel elég későn, viszonylag hátulról indította a hajráját, és, nem volt felvezető sora, de mindig jól váltott át valamelyik ellenfelére, hogy szélárnyékban legyen. A tempójával most sem tudtak, mit kezdeni. A magát néhány pillanatig győztesen érző Edvald Boasson Hagen a kormányt csapkodta dühében. Ráadásul még Dylan Groenewegen is befért elé.

„Hihetetlen, mert amikor a legmagasabb szinten vagy a sprintekben, olyan mintha tetriszeznél. A legutóbbi játékokban mindig megtaláltam a megfelelő lyukat, sosem hibáztam, minden sor tökéletesre sikerült. Ma is kerékről kerékre tudtam ugrani" – nyilatkozta a szakaszgyőztes.

Az összetettben nincs változás, Chris Froome áll az élen, a favoritok együtt érkeztek meg.