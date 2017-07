Froome megroggyant a hegyen, elvesztette a sárga trikót

A Tour de France 12. szakaszán Chris Froome elveszítette a sárga trikót. A hegyi befutónál Romain Bardet volt a legerősebb, de a harmadik helyen beérkező Fabio Aru vezet már összetettben.

A Pireneusokban kegyetlen napon van túl a mezőny, hat kategorizált hegyet kellett megmászni a szokatlanul hosszú, 214,5 kilométeres etapon.

A sok hegy akár egy korai támadásra is alkalmat adhatott volna, de egyik favorit sem próbálkozott, most is minden az utolsó emelkedőre, sőt az utolsó kilométerre maradt. Már addig elég sok volt a hegymenet, de a helyenként 20 százalékos meredekség az élcsoportot is szétkapta.

A rámpának is felfogható úton Bennett (Lotto-Jumbo) támadott először, de gyorsan elmerevedett az akcióban. Mikel Landa vezetésével Froome (Sky) és a többi favorit is felzárkózott rá. A következő megindulásra viszont már a sárga trikósnak is egyből reagálnia kellett, Aru váltott tempót.

Froome próbált kapaszkodni, de nem tudta tartani az iramot a pörgös áttételével, Romain Bardet (AG2R) és Rigoberto Uran (Cannondale) is elé került, és egyre nagyobb lett a különbség köztük. Froome most először szenvedett igazán a Touron. A vezető hármas után elment mellete Dan Martin (Quick-Step), Louis Meintjes (UAE) és segítője, Landa is otthagyta.

A meredeket végül Bardet bírta legjobban, két másodperccel verte Urant és Arut. Froome 22 másodpercet kapott a győztestől. Aru a harmadik helyért járó bónuszmásodpercekkel együtt az élre ugrott, de nagyon kevés az előnye, csak hat másodperc. Az élmezőny még sűrűbb lett, Uran és Bardet is fél percen belül van a címvédőhöz képest.

A szakaszon kiderült az is, hogy Nairo Quintana (Movistar) nincs igazán formában, a Peyresourde-re menet leszakadt a favoritok csoportjától és végül két percet kapott, ahogy Alberto Contadornak (Trek-Segafredo) is.

A sárga trikósnak és Arunak volt egy vicces jelenete is, lejtmenetben elmértek egy kanyart és a nézők kötöttek ki. Viszonylag hamar összeszedték magukat, és az ellenfeleik sem próbálták meg kihasználni ezt a lehetőséget. Froome felvezetője viszont a kanyarban le se fékezett, simán begurult az ott álló lakókocsik közé.

Eredmények:

12. szakasz

1. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 5:49:38

2. Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:02

3. Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:02

4. Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:00:05

5. Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:00:07

6. Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:00:13

7. Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:00:22

8. George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 0:00:27

9. Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:27

10. Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:01:28



Összetett:

1. Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 52:51:49

2. Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:00:06

3. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:25

4. Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:35

5. Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:41

6. Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:02:13

7. Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:02:55

8. Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:04:01

9. George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 0:04:04

10. Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:04:51