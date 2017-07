Agresszív verseny és defekt sem törte meg a sárga trikóst

Chris Froome megőrizte a sárga trikót a Tour de France 15. szakaszán, de az AG2R csapata nagyon megdolgoztatta, majd Dan Martin (Quick-StepI hozott rajta időt. Az etapot Bauke Mollema (Trek-Segafredo) nyerte, aki szinte végig szökésben töltötte a napot.

Az összetett élén állók nagyjából megegyeztek abban, hogy a vasárnapi 189,5 kilométeres, két első kategóriás hegyet is beiktató szakaszon szökevény fog győzni. A rajt után meg is indultak a támadások, a pöttyös trikós Warren Barguil (Sunweb) is meglépett, hogy tovább gyűjtögesse a hegyi pontokat.

Először csak egy kisebb csoport tempózott elöl, de úgy 55 kilométer megtétele után felduzzadt a létszám, egy ellentámadást, amit Mollema vezényelt, utolérte az élen lévő öt bringást. Így már 28-an szakadtak el a főmezőnytől. Egy-két csapat, mint a BMC vagy a Lotto-Soudal 3-4 bringással is ott volt. Michael Matthews pedig azért ment a csoporttal, hogy szorosabbá tegye a zöld trikóért folyó versenyt. A pontversenyt vezető Kittelen hozott a részhajrában.

Százhúsz kilométer megtétele után Tony Martin támadta be a szökevénycsoportot, és sikerült is elmennie úgy egy percnyire, de az első kategóriás hegymenetet nem igazán bírta, elmerevedett, Barguil pedig könnyedén megfogta. A két napja szakaszt nyert bringás tovább is ment, és egy újabb pontokat gyűjtött be a hegytetőn. A lejtmenetet már egy kisebb csoportban teljesítette, itt indított akciót Mollema, aki nagyot küzdve, egyedül teljesítette az utolsó 25 kilométert. Barguilék folyton ott voltak a nyakán, egy pillanatra sem engedhetett ki, csak 10-20 másodperces előnyből gazdálkodhatott. Időfutamából jól jött ki, élete első Tour-szakaszát nyerte a holland. Másodikként Diego Ulissi (UAE), harmadikként Tony Gallopin (Lotto-Soudal) hajrázott.

A darabokra szakadt szökevénycsoport küzdelme is izgalmas volt, de a főmezőnyben még nagyobb küzdelem alakult ki. Százötven kilométer után az AG2R csapata kezdett erős tempót diktálni, ami láthatóan nagyon kellemetlen volt sok bringásnak. A sárga trikós Froome is kisebb krizísbe került, alig tudott a sorban maradni, majd egy defekt miatt le is maradt.

A Sky mozgósította embereit, 50 másodpercet kellett behozniuk az utolsó hosszú emelkedő előtt, vagy már magán a hegyen. Ez sikerült is neki, de el is használódtak a segítők a mentőakcióban, sőt még Mikel Landának is vissza kellett maradnia, hogy segítsen kapitányán. Froome-mal együtt aztán együtt haladtak a favoritokkal. De már nem mindenkivel, az AG2R nagy tempójába Nairo Quintana (Movistar) belerogyott, és el is szállt minden reménye a jó helyezésre, több mint hat perc már a hátránya.

Romain Bardet még tempóváltással próbálta megtörni Froome-ot, de a sárga trikós, ha nehézségek árán is, szerelni tudta az akciót. A célhoz közelítve egy kisebb emelkedőn Dan Martin is robbantott, akivel nem is tudott senki elmenni. Az ír kihajtotta magát, végül 12 másodpercet vert Froome csoportjára. Ezzel még szorosabb lett az amúgy is kiélezett összetett. Az első és az ötödik helyen álló kerékpárost csak 1 perc 12 másodperc választja el. Tehát mindenki mindenki ellensége is, nem nagyon lesz értelme alkalmi szövetségeket kötni a hátralévő etapokon.

Eredmények:

15. szakasz, Laissac-Sévérac l'Église - Le Puy-en-Velay, 189,5 km:

1. Bauke Mollema (holland, Trek) 4:41:47 óra

2. Diego Ulissi (olasz, UAE Team Emirates) 19 másodperc hátrány

3. Tony Gallopin (francia, Lotto-Soudal) azonos idővel



Összetett:

1. Christopher Froome (brit, Sky) 64:40:21

2. Fabio Aru (olasz, Astana) 0:00:18

3. Romain Bardet (francia, AG2R) 00:23

4. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 0:29

5. Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors) 1:12

6. Mikel Landa (spanyol, Sky) 1:17

7. Simon Yates (brit, Orica-Scott) 2:02

8. Louis Meintjes (dél-afrikai, UAE) 5:09

9. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) 5:37

10. Damiano Caruso (olasz, BMC) 6:05