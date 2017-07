Miért kell orrpiercing a Tour-bajnoknak?

A Tour de France címvédőjét és mostani sárga trikósát, Chris Froome-ot többször lehetett egy sárga orrkarikával látni a mostani versenyen is. Természetesen nem egy klasszikus orrpiercingről, hanem egy légzéskönnyítő eszközről van szó. Aminek talán csak lélektani hatása van.

A Sky csapatfőnökének, Dave Brailsfordnak a jelentéktelen előnyök (marginail gains) kihasználása a specialitása. Minden apró részletnek nagy jelentőséget tulajdonít, és azt vallja, a sok kis dologból akár pár százalék előny is kijöhet, ami a győzelmet is jelentheti.

Chris Froome is így él és edz, és minden bizonnyal ezért visel olykor orrkarikát. Már a 2015-ös Touron is készültek róla ilyen képek, és idén is újra sokaknak feltűnt a 12. szakasz után, hogy van valami fura az orrában.

Sokan még emlékeznek rá, hogy az 1996-os atlantai olimpián a legtöbb sportoló úgy nézett ki, mint egy bokszoló, akinek betört orrára ragasztottak tapaszokat. Az az eszköz is hasonló szerepet töltött be, mint Froome orrkarikája, szabadabb légutakat, tehát jobb oxigénfelvételt okoztak.

Chris Froome levezet a 9. szakasz után

Froome karikája a Turbine nevet viseli, a gyártója azt állítja, a klinikai tesztek szerint 38 százalékkal javítja a légáramlást az orrban. A szabályok nem tiltják, akár verseny közben is lehet viselni, de Froome legtöbbször a levezetésnél teszi be, hogy a több oxigénnel javítsa a regenerációt.

Ugyanakkor készült olyan tanulmány, amely szerint az orrkarikának nincs teljesítménynövelő hatása. Persze ettől függetlenül Froome-nak lélektanilag sokat jelenthet, amiből szintén profitálhat a versenyen.