Golflabdányi kinövéssel a fenekén fejezte be a Tourt

Adam Hansen az egyik legkeményebb és legszerencsésebb kerékpáros az elitben. Az idei Tour de France sorozatban a 18. olyan háromhetes körversenye volt, amin célba ért. Nem sokon múlt, fájdalmai miatt alig bírt nyeregben maradni.

A Lotto-Soudal bringása a 2011-es Vuelta a Espana óta minden háromhetes körversenyen ott van, a spanyol körverseny mellett a Giro d'Italiákat és a Tourokat is lenyomta. Ehhez elég sok mindennek össze kell jönnie. Az egyik legfontosabb, hogy az ausztrál mindig van olyan állapotban, hogy egyáltalán betegyék a csapatba, az viszont már kevéssé múlik rajta, hogy betegség vagy bukás miatt nem kell feladnia a versenyt.

A Touron nem épp hogy végig tudott menni. A harmadik héten sokat szenvedett, a fenekét annyira feltörte a nyereg, hogy ülni sem tudott. A nyeregtörés nevű sportártalom elég kellemetlen, súlyosabb formáiban kisebb-nagyobb gumók is megjelennek a bőrön, és mivel állva nem lehet száz kilométereket tekerni, folyton irritációban van a sérült bőrfelület.

„Nem olyan nagy, mint a teniszlabda, akkora, mint egy golflabda. Szégyenbe hozza a másik két dolgot" – idézte a Sydney Morning Herald Hansent, aki jégfürdőval próbált segíteni magán a huszadik szakasz után.

„Nem túl jó, de túlélem. Eddig jó sorozatom volt a Grand Tourokon, sosem volt igazán nagy bajom, de most, nem tudom, miért, ezt a helyzetet kell kezelnem" – mondta Hansen.

Arról is beszélt, hogy a pénteki, 225 kilométeres szakaszon is megszenvedett, nem is tudott a nyeregben ülni, a combjára nehezkedve próbált tekerni.