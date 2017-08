Az oldalszélben egy okos támadás lett a sprinterek végzete

A Quick-Step csapata ügyes taktikával és az ahhoz kellő erővel lepte meg a Vuelta a Espana második szakaszán a mezőnyt. Bár sokan tömeghajrát vártak, szétszakadt a sor az utolsó kilométereken. Yves Lampaert a szakaszgyőzelemmel az összetettben is az élre állt.

A 203,5 kilométeres táv jó részén a bringások a tengerparton haladtak, és törvényszerűen kaptak is erős széllökéseket a víz felől. Az oldalszélben könnyebben széteshet a boly, erre játszott a Quick-Step is. Ahogy a verseny után kiderült, az utolsó tíz kilométerre tervezett támadást a belga csapat. Ilyen hosszú akciót nem indítottak, de elég volt két és fél kilométer is, hogy szétrázódjon a mezőnyt.

A Quick-Stepből Lampaert, Matteo Trentin és Julian Alaphilippe állt az élre tempót menni. A kemény iramot nem is bírták sokan, csak egy tízfős csoport maradt egyben, utána kisebb-nagyobb szakadások lettek a mezőnyben.

Az utolsó kilométeren Lampaert még tudott iramot váltani, senki nem tudta felvenni a sebességét, így elég tisztán győzött. Ráadásul a mögött érkezők közül csapattársa, Trentin hajrázott legjobban.

Az összetettben is ez most az állás, Lampaert elvette a piros trikót Rohan Dennistől, a második helyen pedig egy másodperces hátránnyal Trentin áll.

Az végső győzelemre esélyesek közül Vincenzo Nibali és Esteban Chaves hozott most néhány nyolc illeve három másodpercet Chris Froome-on, a többiek pedig vagy a Sky-bringás csoportjában érkeztek, vagy még kaptak is időkülönbséget, mint Alberto Contador.

Eredmények:

2. szakasz, Nimes-Gruissan, 203,4 km:

1. Yves Lampaert (belga, Quick-Step Floors) 4:36:13 óra

2. Matteo Trentin (olasz, Quick-Step Floors) azonos idővel

3. Adam Blythe (britain, Aqua Blue Sport) a.i.

Az összetett élcsoportja:

1. Lampaert 4:52:07 óra

2. Trentin 1 mp hátrány

3. Daniel Oss (olasz, BMC Racing) 3 mp h.