Ötvenes tempóval, szökés közben nyomott egy trükköt

Az országúti kerékpározás meglehetősen egyhangúan szokott telni, de egyre több versenyző dob be a szakágtól idegen elemeket, hogy egy kicsit szórakoztassa magát és másokat is. A Vuelta a Espana kilencedik szakaszán Tobias Ludvigsson ugratott.

Az országútisok között Peter Sagan feltűnése óta trükköznek egyre többen, már nem csak a szlovák világbajnok egykerekezésire kell odafigyelni. A vasárnapi Vuelta szakaszon a szökésben lévő Ludvigssonnak is kevés volt az adrenalin.

A spanyol Marc Solerrel volt szökésben a svéd bringás, körülbelül fél perc előnyük volt a mezőny előtt, és még tíz kilométer volt hátra. Ilyenkor már mindent beleadva, bringás nyelven nyélen kell menni, ha komolyan gondolják a győzelmet. És elvileg senkinek nem jutna eszébe pazarolni az energiáját.

Most is úgy 50 kilométeres tempóval hajthattak, ez az időfutammenő Ludvigssonnak nem olyan szokatlan, és több fekvőrendőrön is áthajtottak. Ahogy az egyik ilyen megdobta a svéd bringáját, csinált gyorsan egy whipet. Azaz a bringa hátulja ostorcsapás-szerűen kivágódott ugratás közben.

Az erről készült képet Ludvigsson is kiposztolta azzal a megjegyzéssel, hogy ebből látszik, mennyire jól érezte magát a szökésben.

A célig nem tudtak kitartani, a záró emelkedőn már a Sky és Chris Froome dominált.