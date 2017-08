Froome abból is jól jön ki, ha őt támadják

Bár voltak nehézségei Chris Froome-nak a Vuelta a Espana 11. szakaszán, a végén megint ő jött ki a legjobban a támadásokból, még nagyobb előnnyel vezet a kemény hegyi szakasz után.

A harmadik szakaszon, Andorrában már volt néhány nagyobb hegy, de az igazán komoly teszt a 11. etapon jött el az emelkedőkön. A szakasz elején a terep nem volt igazán nehéz, de a záró 50 kilométeren két hosszú emelkedőt kellett leküzdeni, az 1800-as csúcs után a 2120 méteres Calar Alto következett, amit még nehezebbé tett az időjárás, a tíz fok alatt hőmérséklet és az erős szél.

Az utolsó mászás jól szét is szórta a mezőnyt, a nap elején még az összetett második helyén álló Esteban Chaves (Orica-Scott) elég korán leszakadt, végül majdnem két percet kapott Froome-tól, és visszaesett a harmadik helyre.

Chaves helyére Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) lépett, az olasz bringás bevállalt, míg kedden bátor lejtőzéssel próbálta meg leszakítani Froome-ot, most az emelkedőn támadta be a piros trikóst. Tíz kilométerre a céltól előre küldte csapattársát, Francesco Pelizottit, aki erős tempót diktált. Elöl nem is sokan maradtak, Froome is csak a sor végén küzdött.

Nibali aztán a célhoz közeledve a legmeredekebben újra indított, de nem tudta megőrizni az előnyét, Froome lassan visszadolgozta magát rá. Az Astana-bringás Miguel Ángel López ott is hagyta őket, meg is nyerte a szakaszt. A második helyért Nibali és Froome hajrázott, az utóbbi volt a gyorsabb, ezzel hat bónuszmásodpercet is szerzett, 1:19-cel vezet így összetettben, megduplázta előnyét.

Eredmények:

11. szakasz, Lorca-Calar Alto, 187,5 km:

1. Miguel Ángel López (kolumbiai, Asztana) 5:05:09 óra

2. Chris Froome (brit, Sky) 14 másodperc hátrány

3. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) azonos idővel



Az összetett élcsoportja:

1. Froome 45:18:01 óra

2. Nibali 1:19 perc hátrány

3. Esteban Chaves (kolumbiai, Orica-Scott) 2:33 p h.



Csütörtökön a Motril és Antequera közötti 160,1 kilométer vár a mezőnyre, amely a szeptember 10-i madridi befutóig összesen 3324,1 kilométert tesz meg.