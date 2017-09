Contador magával szúrt ki a legbrutálisabb Vuelta-etapon

A Vuelta a Espana 15. szakaszán Alberto Contador (Trek) elég hamar támadást indított a legjobbak ellen, de hiába mozgott jól, elfogyott a végére az ereje. Szökevénytársa, Miguel Angel López (Astana) húzta be a szakaszgyőzelmet. Chris Froome-ot (Sky) meg sem dolgoztatták igazán.

A 15. etapot az idei spanyol kör legnehezebb szakaszának nevezték, nem is alaptalanul, a 129 kilométer során először az 1680 méteres Alto de Hazallanast gyűrték le, majd két lépcsőben másztak fel a 2510 méteres Sierra Nevadára. A rövid szakasz azt is garantálta, hogy zaklatott lesz a verseny.

A Vueltát rosszul kezdő, de azóta sokszor erőt mutató Contador nem várt ki az utolsó kilométerekig, már a Sierra Nevada lábánál akcióba lépett, otthagyta a piros trikós Froome csoportját. Vele tartott López is. Elég lendületesen haladtak, közel egy percnyire elléptek, közben begyűjtötték a szintén jó hegyimenőnek számító Romain Bardet-t (AG2R) és Steven Kruijswijk-et (Lotto Jumbo-NL) is.

Contadorék szépen haladtak,de Froome nem is akarta őket mindenáron üldözni, egyikük sem volt igazán veszélyes az első helyére. A verseny után visszavonuló Contadornak a szép búcsúhoz nagyon kéne egy szakaszgyőzelem, ezért is próbálkozik sokszor. A hegytetőhöz közeledve azonban a négyes is szétrobbant, López lépett meg óriási iramban, mögötte Bardet és Contador maradt együtt.

López nem is vesztett lendületet, elég hamar utolérte már a nap elején szökő Adam Yates-t (Orica-Scott), majd gyorsan le is rázta magáról. Már csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyer.

A piros trikót még a második helyen álló Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) is betámadta, de nem volt átütő a próbálkozás, elég gyorsan megfogták az olaszt a sky-osok.

Contador az utolsó kilométerekre kipukkadt, még a Froome-csoportban sem tudott megragadni, másfél percet kapott a győztestől. Az orosz Ilnur Zakarin (Katyusa) viszont éppen a végére tartalékolt kirobban a bolyból, és megszerezte a második helyet, 36 másodperccel López mögött. Zakarinnak nagyon kellettek a másodpercek, mert a dobogóért harcolt összetettben is. Sikerült is neki Wilco Keldermann (Sunweb) elé kerülnie. A holland a szakaszon harmadiknak jött be, de a dobogóról három másodperccel leszorult.

Eredmények:

15. szakasz, Alcalá la Real-Sierra Nevada, 129,4 km, hegyi befutó:

1. Miguel Angel Lopez (kolumbiai, Asztana) 3:34:51 óra

2. Ilnur Zakarin (orosz, Katyusa-Alpecin) 36 mp hátrány

3. Wilco Kelderman (holland, Sunweb) 45 mp h.



Az összetett élcsoportja:

1. Chris Froome (brit, Sky) 62:06:25 óra

2. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) 1:01 perc hátrány

3. Zakarin 2:08 p h.