Simán átverhető a bringába rejtett motort kereső tablet

Nem a legjobb megoldás az a tablet, amelyet a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) fejlesztett ki a bringákba rejtett motorok keresésére. Az eszköz könnyen átverhető, írja a Cyclingnews.

Az UCI által használt tableteket három médium (Il Corriere della Sera, France 2 és az ARD) tesztelte. Az alapelv szerint a tablet a rászerelt antennával és a hozzárendelt szoftverrel kimutatja, ha a bringa körül elektromágneses mező van, tehát elektromotort rejtettek belé.

A nemzetközi szövetség már több mint 40 ezer tesztet végzett mechanikai dopping után kutatva az elmúlt közel két évben, de csak egyetlen lebukás volt. Annak sem egészen tisztázottak a körülményei.

A sajtó kísérletei viszont arra utalnak, hogy nem is igazán hatékony a tabletes módszer. A saarbruckeni Fraunhofer Intézet igazgatóhelyettese, Bernd Valeske először egy olyan bringát tesztelt az eszközzel, amivel Femke Van Den Driessche megbukott. A tablet jelezte is a motort Valeskének is, ez rendben is volt, csak három további olyan részén is bejelzett, ahol nem volt semmi elrejtve. Az ilyen hamis pozitívaknál elvileg szét kéne kapniuk a bringákat az ellenőröknek, de az egyik World Tour csapat szerelője azt nyilatkozta, ilyet még sosem látott a gyakorlatban, pedig vagy 2000 ellenőrzést kaptak már.

Ennél is problémásabb az, hogy a tablet egyáltalán nem jelzett akkor, amikor egy, az elektromágneses indukció elvén működő, tehát plusz hajtást kapó kereket teszteltek. A trükkös kereket csak röntgennel lehet észrevenni, de annak használata meg nem általánosan elterjedt.