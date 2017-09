Contador elemében volt az embertelen emelkedőn

A Vuelta a Espana 17. szakaszán a célhoz vezető pokolian kemény emelkedő a versenyben vezető Chris Froome-on (Sky) is kifogott. A piros trikós 42 másodpercet veszített, de így is az élen maradt. Alberto Contador (Trek) klasszis támadással ért a dobogó közelébe. A szakaszt pedig Stefan Denifl (Aque Blue Sport) nyerte.

Az idei Vueltán volt már és lesz is nehezebb hegyi szakasz, mint a szerdai volt, de ilyen brutális emelkedő egyiken sem szerepel. A Los Machucos teteje nincs is magasan, csak 880 méteren, de még autóval is nehezen leküzdhető kaptató vezet fel rá.

A hegy lába után egy kilométerre kezdődik egy nagyjából két kilométeres szakasz, amelyen 25-26, helyenként pedig 31 százalékos meredekségű részek vannak. Egy átlagos biciklistának már a tízszázalékos emelkedőn (nagyjából ilyen Mátraháza és Kékestető között a meredekség) megfordul a fejében, hogy leszálljon a nyeregből, ahhoz képest a 30 százalék már leküzdhetetlennek tűnik. Nem is véletlen, hogy ezeket a részeket betonból öntötték ki, és elég sok barázdát húztak bele, hogy az autókerekeknek kapaszkodót adjon. A biciklizést mondjuk annyira nem segíti ez a trükközés.

Ez a rész döntő is lett a szakaszon. Bár már korábban megindult a Sky és Chris Froome fárasztása – a Bahrain-Merida, az Orica-Scott és az Astana vitte a tempót – az igazi támadások a Machucoson indultak meg a piros trikósok ellen. Az idén már szakaszt is nyert López (Astana) indult meg először, de elég gyorsan felzárkózott rá Contador is. Egy darabig együtt haladtak, de az egész Vueltán aktív Contador jobb erőben volt, ellépett riválisától és fokozatosan növelte előnyét. Hiába volt remek erőben, a szakasz legelején szökő Stefan Deniflt nem tudta utolérni, a második lett. Összetettben viszont már közel van a dobogóhoz.

Froome-ot a többiek is betámadták, szinte minden rá veszélyes bringás Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman (Sunweb) és Ilnur Zakarin (Katyusa) ott hagyta. A piros trikós egy darabig tartotta a különbséget, de aztán nőni kezdett a különbség a szökevények és közte, az idei Vueltán először volt megrogyasztható. Az már biztos, hogy nyílt lesz a verseny az utolsó napokban, Nibali hátránya csak 1:16, és a dobogós helyekről is másodpercek dönthetnek.

Eredmények:

17. szakasz, Villadiego to Los Machucos, 180,5km

1. Stefan Denifl (oszták) Aqua Blue Sport 4:48:52

2. Alberto Contador (spanyol) Trek-Segafredo 28 mp

3. Miguel Angel Lopez (kolumbiai) Astana 1:04

4. Vincenzo Nibali (olasz) Bahrain-Merida

5. Ilnur Zakarin (orosz Katusha-Alpecin

6. Rafal Majka (lengyel) Bora-Hansgrohe

7. Michael Woods (kanadai) Cannondale-Drapac, at 1:13

8. Daniel Moreno (spanyol) Movistar, at 1:17

9. Wilco Kelderman (holland) Team Sunweb, at 1:19

10. David De La Cruz (spanyol) Quick-Step Floors 1:42

14. Chris Froome (brit) Team Sky 1:46

Összetett:

1. Chris Froome (brit) Team Sky 67:44:03

2. Vincenzo Nibali (olasz) Bahrain-Merida 1:16

3. Wilco Kelderman (holland) Team Sunweb 2:13

4. Ilnur Zakarin (orosz) Katusha-Alpecin 2:25

5. Alberto Contador (spanyol) Trek-Segafredo 3:34

6. Miguel Angel Lopez (kolumbiai) Astana 4:39

7. Michael Woods (kanadai Cannondale-Drapac, at 6:33

8. Wout Poels (holland) Team Sky 6:40

9. Fabio Aru (olasz) Astana 6:45

10. David De La Cruz (spanyol) Quick-Step Floors 10:10