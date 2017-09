79 nap alatt biciklizte körbe a Földet egy brit kerékpáros

A Föld megkerülése bármilyen módszerrel elég impozáns teljesítmény, azt azonban, amit Mark Beaumont, brit távolsági kerékpáros csinált, még Willy Fog is megirigyelhetné, a férfi ugyanis 79 nap alatt biciklizte körbe a Földet – írja a BBC.

A 34 éves férfi először 2008-ban állított be új világrekordot, ekkor 194 nap alatt kerekezte körbe a Földet, ezt azonban azóta többen is megdöntötték, egészen eddig 123 nap volt a csúcs. A brit most a korábban már emlegetett Verne regényt vette alapul és kijelentette, hisz abban, hogy 80 nap alatt meg lehet kerülni biciklivel a földet.

Ehhez átlagosan napi 386 kilométert kellett tekernie, ennek megfelelően naponta több mint 16 órán át ült a biciklijén és mindössze 5 órát aludt minden éjjel. Az útját Párizsban kezdte még július 2-án, ahonnan Európán, Oroszországon, Mongólián és Kínán tekert át, majd végigment Ausztrálián, Új-Zélandon, majd Észak-Amerikán is, végül pedig Portugálián és Spanyolországon, hogy aztán Franciaországot átszelve befejezze útját.

Fotó: artemisworldcycle.com

A kaland nem volt teljesen kockázatmentes, hiszen a déli féltekén extrém hidegnek volt kitéve, Észak-Amerikában pedig az erdőtüzekből származó füsttel kellett megküzdenie. Kétszer el is esett, egyszer Oroszországban, ahol sürgős fogászati beavatkozásra is szükség volt, de ezen kívül minden a terveknek megfelelően zajlott.

Tudom mibe vágok bele. Tíz éve is megkerültem már a Földet, de akkor mindenféle segítség nélkül, míg most a Tour de France-hoz hasonlóan egy egész csapat volt mögöttem és csak a teljesítményre kell figyelnem.

– mondta Beaumont még az út előtt, fáradozásait pedig jól láthatóan siker koronázta.