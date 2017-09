A ragadóskulacs-trükk hatásos, de kizárás járt érte

Hiába érkezett meg az élcsoporttal az országúti kerékpáros világbajnokságon Gianni Moscon, kizárták, mert egy videófelvételről kiderült, autóval húzatta magát, hogy felzárkózzon a bolyhoz.

A csapat és az egyéni időfutamban is jól teljesítő Gianni Moscon a mezőnyversenyben is elég erősnek látszott, a 267,5 kilométeres táv végén még akciózni is tudott. A szökése nem jött be, de az olasz válogatottnak volt még elöl embere, így a sprinter Matteo Trentinnek segített, aki végül negyedik lett. Moscon a csoport végén jött be, a 29. lett.

Ezt a helyet sem tarthatta meg, mert egy videófelvétel bebizonyította, hogy 35 kilométerrel korábban a kísérőautója segítségével zárkózott fel. Az olasz a szokásos trükkel élt, belekapaszkodott a feléje nyújtott kulacsba. Ez nem teljesen szokatlan a kerékpározásban, egy kis energiát majdnem mindenki spórol így, de azért az nem bevett, hogy ebben a pillanatban rá is gyorsítsanak az autóval. Mosconnál ez történt, így hagyta ott pillanatok alatt Sergio Henaót. Nagyon hasonlót egy másik olasz, Vincenzo Nibali csinált a 2015-ös Vuelta a Espanán. Akkor is kizárás járt a húzatásért. A kerékpáros szakzsargonban csak ragadós kulacsnak hívják a húzatós trükköt.

Az olaszok kapitánya, Davide Cassani azt nyilatkozta, ő hibázott, ő mondta Mosconinak, hogy fogja még a kulacsot. A kapitány szerint 6-7 másodpercről volt szó. Azzal magyarázta az esetet, hogy Mosconi bukott, aztán az utat eltorlaszoló zsűrikocsi miatt még 40 másodpercet várakoznia is kellett, mire új kerékpárt kapott.