Egy francia amatőrversenyen lebuktattak egy kerékpárost, akinek a bringájában rejtett motor volt, írja a Cyclingweekly.

A Le Télégramme hírére hivatkozva azt írja a kerékpáros szaklap, hogy egy périgueux-i 43 éves amatőrbringást kaptak el, aki egy délnyugat-franciaországi versenyen indult.

A bringás már korábban gyanús volt, egy másik futamon is meglehetősen könnyedén ment föl az emelkedőkön.

Most vasárnap már tesztelték is, a St. Michel-de Double-i célban vártak rá az ellenőrök. A bringás elismerte, hogy rejtett motort használt. A rendőrök is kikérdezték, arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi pénzdíjat szedett össze a feltuningolt kerékpárjával. Valószínűleg csalással vádolják majd meg.

Eddig egyetlen lebukás mechanikai doppinggal, 2016 elején a ciklokrosszos Femke Van den Driessche-t kapták el, majd tiltották el.