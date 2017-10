Szétszedték a csaló rejtett motoros bringáját

Egyre több mindent lehet tudni arról az amatőr francia kerékpárversenyzőről, akit vasárnap buktattak le rejtett motoros bringájával.

Christophe Basson és Jean-Francois Mailhes ügyész a szétszedett rejtett motoros kerékpárral

A 43 éves Cyril Fontayne már korábban gyanús lett, ezért kezdték el követni a Saint-Michel-de-Double-i versenyen. Fontayne jól is ment, együtt volt szökésben egy másik bringással, a Tour de France-okról is ismerős Pierrick Fédrigo unokaöccsével, Mathys Fédrigóval. A rejtett motoros bringás rájött, hogy figyelik, defektje után igyekezett is meglépni, parkoló autójához sietett, majd elhajtott A korábbi profi bringás, Christophe Basson és két zsűritag később azonban megállította egy kereszteződésnél.

„Arra kértem, hogy hadd próbáljam ki a kerékpárját. Egy kicsit meglepődött. Aztán kiemeltem a kulacsát (ebben volt az akkumulátor), és észrevettem az elektromos kábelt" – mondta Basson a L'Équipe-nek.

Premier contrôle d'un vélo équipé d'un moteur lors d'une course locale en France ! #cyclisme #twittcyclos pic.twitter.com/9U4ezQYhFp — Tout Le Sport (@TLSfrance3tv) 2017. október 1.

Fontayne Jean-Francois Mailhes périgueux-i ügyésznek azt mondta, azért használt motort, hogy eltüntesse azt az előnyt, amit más bringások a doppingpraktikákkal szereztek. Egy helyi rádiónak pedig azt nyilatkozta, sérülése után akart még jól szerepelni, mert gerincproblémái miatt három hónapig nem tudott edzeni. „Megpróbáltam újra versenyezni, de szenvedtem az isiászom miatt. Azért tettem, hogy a versenyek végén, ne szenvedjek annyira."

Christophe Basson a már nem rejtett motorral

Az ügyész sajtótájékoztatón, ahol a szétszerelt bringát is bemutatták, elmondta, Fontayne ötször használta versenyen augusztus 21. óta a rejtett motoros kerékpárt. A vázat egy kínai honlapról rendelte meg, míg az elektromos motort egy francia honlapon igényelte, körülbelül háromezer euróért (nagyjából 950 ezer forint).

A csalással nem keresett sokat, nagyjából ötszáz eurót, de nem is a pénz érdekelte, hanem a dicsőség és az érzés, hogy jól megy.

(via Cyclingweekly)