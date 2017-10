Az egész család doppingolt, a Tour-3. fia bele is halt

A Rumsas családnak elég tragikus a története. A litván kerékpáros apa 15 évvel ezelőtt a Tour de France-on bukott meg doppinggal, egyik fia valószínűleg tiltott szer használatába halt bele, a másikat pedig növekedési hormonnal kapták el.

Az öntudatlan, 21 éves Linas Rumsasra május 2-án találták rá. A kórházba szállították, de a vizsgálatok után kiengedték. Egy nappal később újra rosszul lett, a mentők szállították vissza a San Luca kórházba, de nem tudtak rajta segíteni, két órával később megállt a szíve. Felmerült, hogy valamilyen doppingszer is közre játszhatott a halálában, ezért a rendőrség a fiú csapatánál, az Altopack-Eppelánál és a családjánál is házkutatást tartottak. A SID hírügynökség szerint találtak is doppingkészítményeket, fecskendőket, fájdalomcsillapítókat náluk, ezért nyomozást indítottak. A kerékpáros apja, a korábbi profi, Raimondas Rumsas felelősségét is vizsgálták.

Az Olasz Olimpiai Bizottság közleménye szerint Rumas másik fia, a 23 éves ifj. Raimondas Rumsas is doppingolt. A Palazzago-Fenice kerékpárosát növekedési hormonnal kapta el az olasz doppingellenes ügynökség. Júliusban még versenyt is nyert, győzelmét meghalt öccsének ajánlotta.

Raimondas Rumsas (balra) Marco Pantani mellett teker a 2003-as Giro d'Italián

Hogy az idősebb Raimondas Rumsasnak milyen szerepe volt a doppingolásban, az egyelőre tisztázásra vár, de hogy ismerte a praktikákat, arra volt már bizonyíték. A litván bringás 2002-ben harmadik lett a Tour de France-on, de éppen a befutó napján fedezték fel a rendőrök, hogy felesége kocsija tele volt doppinggal, többek közt EPO-t növekedési hormont ls anabolikus szteroidokat is találtak nála. Edita Rumsienét néhány hónapra be is börtönözték, hiába jött azzal a szöveggel, hogy Rumsas beteg anyósának kellettek ezek a szerek.

Egy évvel később maga Rumsas is megbukott, egy évre eltiltották EPO-használatért, de még ebből sem tanult, 2005-ben letartóztatták, majd 2006-ban négy hónapos felfüggesztett börtönt kapott feleségével együtt doppingszerek importálásáért. Ebből is látszik, a családban benne volt a doppingkultúra.