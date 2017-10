A korláton át a szakadékba szaltózott a bringás

A kerékpáros szezon utolsó klasszikus versenyén, a Lombardiai körversenyen (Il Lombardia) a belga Laurens De Plus egy ijesztő bukást és szakadékba zuhanást úszott meg könnyű sérülésekkel, míg Vincenzo Nibali okos versenyzéssel szerezte meg karrierjének ötvenedik profi győzelmét.

A Quick-Step kerékpárosa, Laurens De Plus a verseny utolsó 40 kilométerén kezdett akcióba, a főmezőnytől meglógva az élen haladó Mickael Cherelt próbálta megfogni. A Muro di Sormano lejtőjén elég bevállalósan üldözte a franciát, az egyik kanyart azonban rosszul mérte fel.

A nem igazán belátható ívben a bal szélre sodródott, hiába lassított, és volt nagyjából másfél méteres kordon is az út szélén, nem menekülhetett. A korláton átszaltózva lezuhant egy pár méteres szakadékba, míg a bringája a másik irányba repült.

A mentők elég gyorsan a helyszínre értek, és az első hírek szerint De Plus megúszta súlyos sérülések nélkül. Korábban csapattársa, Dan Martin pont ezt a lejtmenetet nevezte a World Tour-sorozat legveszélyesebbjének.

A verseny azonban nem itt dőlt el, Cherelt is megfogta a főmezőny. Egy másik francia Thibaut Pinot volt nagyon aktív az Il Lombardia utolsó szakaszában, de a győzelemre nem volt esély. Az utolsó előtti hosszabb emelkedőn, a céltól 18 km-re Vincenzo Nibali felzárkózott hozzá, majd a lejtmenetben le is rázta a franciát. Az olasz az utolsó mászást tíz másodperces előnnyel kezdte meg, amit elég gyorsan meg is triplázott, felfelé is jó erőben tekert, pillanatig sem volt veszélyben a győzelme, 2015 után másodjára nyert Il Lombardiát, és összesen már ötven profi győzelemnél jár.

Pinot végül a dobogót sem érte el, Julian Alaphilippe is megelőzte az emelkedőn, majd egy kisebb csoport is utolérte, amelyből Gianni Moscon hajrázott a legjobban.