Fellökték kocsival, a verseny után bosszút állt a bringás

A Tour of Hainan egyik kínai kerékpárosa teljesen elvesztette a kontrollt, verseny közben támadta meg a svájci válogatott kísérőit, akik valószínűleg korábban meglökték az autójukkal.

Wang Xin a hetedik szakaszon bukott, miután koccant az óvatlanul manőverező svájci autóval. Szerencsére nem lett komolyabb baja, egyből fölpattant, majd bosszúból bevágta a kulacsát az autóba.

A harc a célba érés után folytatódott tovább, Wang az egyik svájci stábtagot ellökte, majd a földön rugdosta. Ezután biciklipumpával indult meg egy másik svájci felé, de megállították, mielőtt üthetett volna. Egy rendőr és nézők léptek közbe.

Wangot viselkedése miatt természetesen kizárták a versenyből. Csapata, a Keyi Look elnézést kért a svájciaktól annak ellenére, hogy azok nem kértek bocsánatot az ütközés miatt.

A Tour of Hainan-on egyébként magyar induló is van, Dér Zsolt a Team Voralberg tagjaként versenyzik ott. Már van top 10-es eredménye is, a negyedik szakaszon kilencedikként futott be, majd a következő két napon két 11. helyet szerzett. Az utolsó szakasz előtt összetettben a 77. helyen áll.