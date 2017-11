Miért kell egy 10 km-en szálló repülő a bringás körversenyhez?

A Tour de Hongrie nevű kerékpárverseny jövőre szintet lép, már olyan csapatok a résztvevők között lehetnek, amelyek a Tour de France-on és a világ más legnagyobb versenyein is ott vannak. A szintlépés sok pénzbe és plusz feladatokba kerül, de nagyobb népszerűséget is hozhat, az Eurosporton is lehet majd látni a versenyt.

A Tour de Hongrie (TdH) a nemzetközi szövetség osztályozása alapján 2018-ban már első kategóriájú lesz, ami azt jelenti, hogy a mezőny felét a legerősebb profi csapatok alkothatják, ha akar, ide jöhet a Sky, a Quick-Step vagy a Movistar is, és lehet folytatni a sort a többi olyan klubbal, amelyik a legmagasabb kategóriában, a World Tour-on versenyez.

Hogy kiket sikerül elhozni, az még csak később derül ki, de jó pozícióban lehet a magyar körverseny. A TdH főszervezője, Eisenkrammer Károly elmondta, pár napja küldték ki a meghívókat a kluboknak, várnak a visszajelzésükre. „Jó helyet találtunk a versenyünknek a naptárban (augusztus 14. és 19 között), a Tour de France után leszünk, de még a Vuelta a Espana előtt. Ebben az időben Belgiumban rendeznek még egy körversenyt, de ott csak sík szakaszok lesznek, a Tour de Hongrie dombosabb és hegyi szakaszai a világbajnoki felkészüléshez jobbak lehetnek."

Egyelőre még nincs meg a TdH útvonala, de Eisenkrammerék abban gondolkodnak, hogy az eddigi egy igazi hegyi szakasz helyett kettő kerüljön a programba, a Mátrában és Bükkben is legyen etap, és valószínűleg a verseny elején is több lesz a domb, a Balaton északi partján tekerhetnek a korábbinál több kilométert.

A magasabb kategória több pénzdíjat és profibb kiszolgálást is igényel, Eisenkrammer szerint 35-40 millióval növekszik meg a verseny költségvetése. „Korábban nem volt ilyen költség, de minden meghívott csapatnak kétezer eurós rajtpénzt kell fizetni amellett, hogy álljuk az utazási és szállásköltségüket. A pénzdíjak a duplájára emelkednek, a doppingvizsgálatok költségei is megnövekedtek, nagyobb lesz a kiszolgáló személyzet, a médiacsapat is közel százfősre nő. Sokba kerül a verseny, de van az a pénz, amiért megéri egy világsztárt idehozni. Jó lenne, mondjuk Mark Cavendish-t itt látni."

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség előírásai szerint egy első kategóriás hatnaposon 20 millió forint lenne a kötelező minimális pénzdíj, de a kelet-európai versenyek még kedvezményeket kapnak, de a TdH-n is minimum 8 millió forintot kell szétosztani.

Ha sok World Tour és prokontintentális csapat (ez a másodvonal) indul a TdH-n, a magyaroknak még nehezebb lesz majd jó eredményt elérniük, a szintlépés miatt kevesebben is lesznek a mezőnyben, mint a korábbi években. Két kontinentális besorolású klub, a Kőbánya és Bátorfi-Agria, valamint a magyar válogatott lehet ott a húszcsapatos, 140 fős mezőnyben.

„Nem titok, hogy a költségvetésünk jó részét a Sport Államtitkárság és a Magyar Turisztikai Ügynökség állja. Ahogy más országok is teszik, így Magyarország is az országimázs növelésére használja a nemzeti körversenyét." – mondta Eisenkrammer.

A tervek szerint a TdH-t valamelyik magyar sportcsatorna élőben közvetíti majd, míg napi összefoglalók az Eurosporton is mennek majd. Jórészt az utóbbi miatt szerződtetnek le Eisenkrammerék egy a világ legnagyobb versenyein (Vuelta, Flandriai kör) is forgató belga stábot. A mezőnyben több kamera lesz, és helikopterről is közvetítik majd a szakaszokat. A Eurosportnak azonban különleges igényei vannak, a HD minőségű mozgókép folyamatos és stabil továbbítása az ország bármely pontjáról extrém megoldásokat is követel. Verseny közben minden kamera jelét egy tízezer méter magasan lévő repülőhöz lövik fel, és már ott megkezdődik az anyag elővágása. Erről a repülőgépről jut el a kép a célban dolgozó stúdióba, ahol a végleges adást állítják össze. Ilyen technikával még soha nem dolgoztak televíziós stábok Magyarországon

Eisenkrammer úgy véli, hogy néhány éven belül megpróbálhatják a következő szintet, a HC besorolást elérni. Úgy látja, a mostani időszak a legnehezebb, mert rengeteget kell költeni, a közvetítésért is a szervezők fizetnek, de ha elérnék a HC kategóriát, akkor megfordulhat a pénzmozgás iránya. A verseny erőssége miatt már a tévék jelentkeznének érte, és nagyobb szponzorokat is megmozgathat a TdH.