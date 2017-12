A Tour-győztes Chris Froome megbukott egy doppingteszten

A Tour de France- és Vuelta-győztes országúti kerékpáros Chris Froome egy szeptemberben adott mintája miatt vizsgálódik a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség.

A négyszeres Tour-győztes kerékpáros egy Vueltán adott szeptember hetedikei mintájában a szalbutamol szint a megengedett szint kétszerese volt. A szalbutamol hörgőtágító béta receptor stimuláns javítja a légzésfunkciót, asztmagyógyszerek hatóanyaga.

Froome azt mondta, hogy orvosa javaslatára, az asztmatünetei enyhítésére növelte a dózist, és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek minden joga megvan, hogy kikérdezze a történtekkel kapcsolatban.

"Rosszabbodott az asztmám, ezért a csapatorvos tanácsát követve növeltem a szalbutamol-dózisomat. Mint mindig, akkor is nagyon ügyeltem arra, hogy a megengedett mennyiségnél ne használjak többet" - olvasható Froome közleményében.

Az UCI azt is közölte, hogy Froome többi mintájával nem volt gond. A brit a Vuelta harmadik szakaszán vette át a vezetést, így a hátralévő mind a 18 etapján kötelezően mintát kellett adnia. Froome egy nappal pozitív mintaadása előtt volt először gondban a versenyen, a legkeményebb emelkedőn szinte minden komoly riválisa leelőzte, összetettben 42 másodpercet veszített.

A harminckét éves brit megnyerte a legutóbbi három Tour de France-t, és idén a spanyol körversenyt, a Vueltát is behúzta. Amióta ősszel rendezik a spanyol körversenyt, ilyen duplázásra nem volt még példa.

Az asztmagyógyszerek és az élsport kapcsolata napjaink nagy doppingsztorijainak nagy kérdése.

Az asztma a sportban csak az 1990-es évektől vált népbetegséggé. Jellemzően állóképességi sportot űzők, sífutók, kerékpárosok, úszók, atléták szenvednek ebben a betegségben, vagy van papírjuk erről.

Froome mintájában 2000 nanogramm/milliliter volt a szalbutamol, pont a duplája a megengedettnek. 2007-ben Alessandro Petacchi egyéves eltiltást kapott 1320-as értékért, míg a 2014-es Giro d'Italián megbukott Diego Ulissire kilenc hónapos büntetést szabtak ki. Froome is legalább féléves eltiltásra számíthat, és arra, hogy megfosztják Vuelta-győzelmétől.

Az sosem volt titok, hogy Froome asztmás, gyerekkora óta küzd a betegséggel, még verseny közben is lehetett látni, ahogy légzéskönnyítő spray-t használ. A doppingszabályok több gyógyszer használatát engedélyezik, de mennyiségi korlátot írnak elő. Froome most ezt lépte túl. A csapatvezetője, Dave Brailsford nem érti, hogy történhetett ez, mert szerinte versenyzője pontosan követte az orvosi előírásokat. Nyilatkozata a védekezés irányát is előrevetíti. Brailsford szerint tanulmányozni kell azokat a komplex folyamatokat a szervezetben, amelyek a szalbutamol lebontásáért és kiválasztásáért felelnek.

A Sky csapat nem először kerül doppinggyanúba, korábbi versenyzőjük, Bradley Wiggins miatt is magyarázkodhattak, még a brit parlament is tartott vizsgálatot arról, hogy miért szállítottak Angliából egy elvileg bárhol beszerezhető köptetőt a Tour előversenyére. 2014-ben Froome miatt vizsgálódott a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, a bringás akkor mellizomgyulladására kapott doppinglistán szereplő glükokortikoszteroidot.