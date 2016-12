Fa Nándor egy borzasztó napja

Pénteken elérheti a Horn-fokot a Vendée Globe földkerülő vitorlásverseny első versenyzője, Armel La Célas’h. Nem egészen 500 mérföldje van még addig hátra, de ez a nem túl erős szelek ellenére teljesíthető.

Másodikként karácsony napján Alex Thomson fordulhat be az atlanti óceánra. A 3.-4. helyért folytatott korábbi szoros versenyben változást hozott, hogy Paul Meilhat tőkesúlybillentő-hidraulikája eltört, ezért most pont az ideális útvonalra merőlegesen észak felé halad, hogy kímélje a hajóját. Így most biztos harmadik Jérémie Beyou, 4.-nek pedig az a Jean Pierre Dick jött fel, aki valósággal megtáltosodott azóta, hogy Új Zéland partjainál hatalmas kitérőre kényszerült, hogy elkerüljön egy kiterjedt viharzónát.

A tőkesúly problémával küszködő Paul Meilhat annak ellenére sem adta fel, hogy a hidraulikus kar javításához ki kell kötnie. Ez egy 80 kilós vasdarab cseréjét jelenti, ami ráadásul nem véletlenül ilyen nehéz, nagy erők hatnak rá, így szó sem lehet arról, hogy mozgó hajón kísérletezzen a művelettel. Ő maga viszont bízik abban, hogy ezt egy kikötőben megoldja, így most a következő vidám opciók között őrlődik:

Megy tovább a Horn fok felé: Ezt gyorsan elvetette, mert túl veszélyes egy fixen (és nem túl stabilan) középen álló tőkesúllyal. Visszamegy Új Zélandra: ez még létező opció, a baj csak az, hogy 1900 mérföldre van ellenszélben. Lassú és elviselhetetlen, ha másért nem, hát a hideg miatt (hátszélben alig érzed a szelet, szembe menve viszont duplán). Bővebb szelekben elmegy egész Polinéziáig, de az több mint 2000 mérföldes kitérő az ideális útvonaltól.

Ennek ellenére nem adja fel, halálosan komolyan ez utóbbi kettőn morfondírozik, bár mindkettő alsó hangon is 4000 mérföldes kitérőt jelent.

Fa Nándor továbbra is a 9. helyen, Új Zélandtól délkeletre hajózik. Jól van, de az előző éjszakájáról a verseny eddigi legrosszabbjaként emlékezett meg.

Előbb elfektette a hajóját egy 40 csomós széllökés, amikor semmi nem utalt arra, hogy ilyenek jönnek. Gyorsan a csörlőhöz ugrott, de még nem végzett a reacher (jó nagy orrvitorla) betekerésével, amikor egy második széllökésben a vitorlák a hátszélen keresztül átmentek a másik oldalra.

A spontán perdülésnek nevezett esemény nagyon veszélyes, ilyenkor a bumm bejön az egyik oldalról és kivágódik a másikra. Ha közben emberi testet talál, akkor az végzetes lehet. Fa végül betekerte a rongyot, de közben egy hullám hátulról átsöpört a fedélzeten, és egészen a kabinig hatolt. A művelet végeztével bement a kabinba enni és melegedni, ám ekkor a hajó stoppolt egy hullámban, amitől ő fültővel lebólintotta a térképasztalt. Végül összeszedte magát és lefeküdt, de akkor meg arra riadt, hogy túl nagy a csend. Kidugta a fejét, és mindent rendben talált, amiből arra az egészséges következtetésre jutott, hogy elszokott attól, hogy dolgok rendben menjenek.

És valóban: amikor visszament a kajütbe, arra figyelt fel, hogy alig van árama, ezért elindította a motort, de az besült, és csak két óra szerelés után tudta üzembe helyezni.