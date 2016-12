Fa Nándor mindjárt a nyolcadik a Vendée Globe-on

Csodálatos Horn-fok kerülésre készülhet Armel La Cleas'h a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyt vezető francia hajós. Reggel 7-kor már csak 100 mérföldre volt a szimbolikus fordulóponttól. Húszcsomós, ideális erősségű hátszélben 16-17 csomós sebességgel halad a szirt felé, a pezsgő tehát kora délután durranhat. Jó szele még 15-18 órán keresztül kitart, utána a Falkland-szigetek felé haladva szélcsendes zónába kerül, de az előrejelzések szerint ez sem tart hosszú ideig, legfeljebb 10 órára lassul le.

Nem sokat profitálhat ebből a mögötte 700 mérfölddel lemaradt Alex Thomson, aki erős szembeszéllel küzd a Horn-fok felé haladva. A Horn-fok neki is a szebbik arcát mutatja majd, a következő két napban nem várhatók komoly szelek a térségben.

A mezőny hátsó részében nagy a mozgolódás, Erik Bellion megtáltosodott, vagy ébredt fel valami téli álomból, mert 48 óra alatt 4 hajót megelőzve a 17.-ről a 13. helyre jött fel. Jó, ebből az egyik megelőzött Stéphane Le Diarison, akinek bő egy héttel ezelőtt tőből kitört az árbóca, és aki azóta a bummból fabrikált pótárbóccal lépésben halad egy ausztrál kikötő felé. (Remélem vízumot intézett közben, mert az ugyancsak Ausztráliában menedéket kereső Sebastian Josse nem túl melegen emlékezett meg arról, hogy a sérült hajójával partot érve egyből jött a bevándorlási hivatalnok.)

De visszatérve Bellionhoz, a francia a környékén haladó hajókhoz képest őrült vágtába kezdett, ami azért meglepő, mert eddig semmi jelét nem láttuk annak, hogy nagyobb sebességre lenne képes, mint a vele egy bolyban haladó négy másik hajó. Most mégis felgyorsult, és két nap alatt 754 mérföldet tett meg, míg Rich Wilson csak 550-et, a Enda O'Connien pedig 650-et. Bellion most gyorsabb az őt 22 mérfölddel megelőző Arnaud Boissières-nél is, ha így folytatja, hamarosan 12. lehet. Reméljük, egyszer kiderül, hogy mi ütött belé, vagy a hajójába, hogy így tolják.

Fa Nándor továbbra is a kilencedik helyen hajózik, valójában inkább a nyolcadikon, hiszen a még előtte levő Paul Meilhat időközben elmesélte, hogy a tőkesúlybillentő hidraulikát semmilyen módon nem tudja külső segítség igénybevétele nélkül megjavítani. A parti csapat is csak nagy nehézségek árán tudott pótalkatrészt szerezni egy testvérhajóból kölcsönbe, azt viszik el neki Polinéziába, ahonnan Melihat versenyen kívül folytatja majd az utat, mert mindenképpen teljesíteni akarja a távot.