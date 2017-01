Fa Nándorra 3700 mérföld örömvitorlázás vár

„… de erről meg kell kérdeznem a feleségemet” - mondta Alex Thomson, miután úgy nyilatkozott, hogy egy 3. és egy 2. hely után nem veszíti el az ember a motivációját, mert van még hova javulni. A Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásverseny második helyezettjének ez lenne az 5. indulása, mert két dobogós helye mellett kétszer ki is esett versenyből.

Jeremie Beyou a verseny egyik legcsendesebb tagja. Nem sokat nyilatkozik, akkor is röviden beszél, ami nagyon is tiszteletreméltó tulajdonság. A magának való hajós emellett nagy harcos, hiszen már a déli-óceánon sem jutott rendesen időjárás előrejelzéshez, mert a rendszerei felmondták a szolgálatot. Aztán - még az Egyenlítő előtt - elromlott a tartalék szélmérője is, a megmaradt egy viszont nem alkalmas arra, hogy az szabályozza az automata kormányt. Azóta rengeteget kell kézzel vezetnie a hajót, úgyhogy most valószínűleg nem repes az örömtől, hogy totál lavór (szélcsend) van előtte egészen a célig. De lehet, hogy nem tudja.

Mögötte Jean-Pierre Dicknek eddig nem fizetődött ki a nyugatra húzódás. Érdemes egy kicsit elmélázni egy ilyen taktikai húzáson, mert ritkán látunk ilyesmit. Dick három és fél napja a Ráktérítőnél kezdett nyugatabbra húzódni, akkor pont 100 mérföld volt az előnye a másik két hajóssal szemben (ez látszik az első képen). A második képen az azóta megtett út látszik, világosan mutatva, hogy Dick eddig nem tudott nyugaton olyan sebességi előnyt kovácsolni, ami kárpótolta volna a kerülőért. A szombat délelőtt 11 órai helyzetkép szerint 22 mérfölddel van Elies, és 10 mérfölddel Le Cam mögött, viszont gyorsabb náluk, mert nyugat felől élénkült a szél.

Csakhogy a pillanatnyi sebességi előny egyhamar eltűnik, sőt Dicknek hamarosan keletre kell fordulnia. A harmadik képen ugyanis a holnapután várható szelek látszanak, és addigra jó lenne visszakerülnie a harmadik képen látható szélpászmába, ami lényegében egy átjáró két gyengeszeles zóna között. Ez persze az elmélet. A frontok haladási iránya és még inkább a sebessége az előrejelzések legbizonytalanabb eleme.

Mögöttük Louis Burton még mindig szenved. Nincs hír arról, hogy valami történt volna a hajójával, a rendezőség szerint bennrekedt a Doldrumsban (az egyenlítőtől északra elterülő, jellemzősen szélcsendes terület), és keresi a szeleket. Ha így van, akkor a keresés szokatlan módjait alkalmazza, mert az elmúlt 3 napban 280 mérföldet tett meg légvonalban, ám eközben 25-30 határozott irányváltást hajtott végre, többször szembefordult a menetiránnyal, és egy ízben ment egy kisebb kört is.

Mögötte Fa Nándor elmondhatja magáról, hogy sikeresen megkerülte egy vitorlással tök egyedül ezt a bolygót, hiszen északnak haladva az Atlanti-óceánon keresztezte saját, dél felé vivő útvonalát. A kör bezárult, de a versenyéből még hátra van 3700 mérföld. Semmi gáz, a következő két napban is haladós, de nem túl erős, és jó irányú szelekre számíthat, igazi örömvitorlázásban van része, ha lehet egy ilyen versenyen ilyesmiről beszélni.

4 Galéria: Fa Nándorra 3700 mérföld örömvitorlázás vár

Hátul Romain Attanasio is megkerülte a Horn-fokot, így már csak Pietre Heerema és Sebastian Destremau van a Csendes-óceánon.