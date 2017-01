Fa Nándor: jókor jó helyen, lassítás nélkül túl a kritikus zónán

Fa Nándor az elmúlt 72 órában 850 mérföldet tett meg a Vendée Globe-on, ami remek sebességnek mondható, főleg ahhoz képest, hogy mindenki másnál keletibb útvonalat választott az Atlanti-óceánon. A hajósok azért húzódnak ezen a tájon minél nyugatabbra, mert itt könnyű beleragadni a Saint Helen High nevű, magas nyomású, gyengeszeles zónába, ami a rendszer közepét jelentő szigetcsoportról kapta a nevét.

Fa Nándor jókor volt jó helyen, és lassítás nélkül haladt át a kritikus zónán, hogy talán már kedden átszelje az Egyenlítőt.



Jóval mögötte, a mezőny legvégén két versenyző még mindig a Csendes-óceánon hajózik a Horn-fok felé. Pieter Heereme és Sebastien Destremau egyaránt azt számolgatják, hogy kitart-e az élelmiszerkészletük a célig. Heerema saját bevallása szerint eleve 130 napra készült, Destremau viszont csak február közepéig, addigra viszont biztosan nem ér vissza Franciaországba. Szerencsére még a rajt után megspórolt két heti tartós élelmiszert, mert a rántott csirke és a zsírban lesütött hús sokáig kitartott. Március 5-ig lesz mit ennie, de aztán csak a horgászás marad.

Az élen hétfő este 8 órára várják Jeremie Beyout a célba, a harmadik helyen befutó hajós nagyot ment, a déli Atlanti-óceán óta korlátozottan fér hozzá az időjárás előrejelzésekhez, ehhez képest igazán remekül teljesített. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokáig párban hajózott Paul Meilhat-tal, és tőle rádión keresztül többször kapott felvilágosítást az időjárásról. De amióta Meilhat hajóján még a Csendes-óceánon eltört a billenthető tőkesúly hidraulikája, tényleg csak magára hagyatkozhat.



Szegény Beyou a cél felé közelítve a gyenge és rossz irányú szelekben nagyon megszenved minden mérföldért. Az utolsó 48 órában összesen 260 mérföldet tett meg egy lényegében Forma1-es hajóval, ami jobb szélben simán tud 25 csomós átlagsebességgel is haladni. A kényszerű vánszorgás egyúttal azt is jelenti, hogy ő már kicsúszik a négy évvel ezelőtti versenyen Francois Gabart által felállított 78 nap és 3 órás régi rekordidőből.



Mögötte Jean-Pierre Dick nem mondhatja el magáról, hogy ügyes taktikai húzása nagyon bevált volna, amikor üldözőivel ellentétben egy nyugatias kitérőt indított a Rák-térítő magasságában. Most ugyan 55 mérfölddel megelőzi Yann Elies-t és 90-nel Jean Le Cam-ot, de amikor a manőver mellett döntött, még több mint 100 mérföld volt az előnye velük szemben. Ráadásul Dick hajója a legújabb foillal felszerelt IMOCA 60-as, aminek eleve van egy sebességi előnye Elies és Le Cam hagyományos hajóival szemben. (A foil a képen látható kitolható szárny, ami nagyobb sebességénél a vízbe érve emeli a hajó szél alatti oldalát, ezzel stabilizálva a vitorlást).

Nagy kár, hogy ők így hárman ennyire szétcsúsztak az utolsó 500 mérföldre, igazán izgalmas lett volna megnézni egy olyan befutót, ahol 27000 tengeri mérföld után három hajó látótávolságon belül érkezik a célba.