Fa Nándor mintha nem is találkozott volna a hajósok rémével

Szoros egymásutánban három hajó fut be szerdán a célba Les Sables d’Olonne-ban, a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásverseny kikötőjébe.

Jean Pierre Dick érkezett elsőként néhány perccel 3 óra előtt, mögötte alig 10 mérfölddel lemaradva Yann Elies jön, majd kora este Jean Le Cam fut be. Soha nem volt még példa arra verseny történetében hogy 80 nap és 27000 mérföld után három hajó ennyire közel álljon egymáshoz a célnál. Ekkora különbség arányosítva egy 100 méteres síkfutáson bőven kimutathatatlan lenne. Fontos megjegyezni, hogy amíg Dick hajóját felszerelték az úgynevezett foillal, addig Elies és Le Cam hajója már régi típusú foil nélküli hajó. Most már elmondhatjuk, hogy a foil, mint új fejlesztés bevált, az első 4 hajó ezzel felszerelve futott be a célba, a mögöttük jövők pedig egy kivétellel nem viselnek ilyet.

Fa Nándor mindenkinél gyorsabban letudta a Doldrumsot, ezt a gonosz szélcsendes övezetet, ami közvetlenül az Egyenlítő északi oldalán szokta megkeseríteni a hajósok életét. Igazából azt mondhatjuk, hogy Fa Nándor most nem is találkozott vele, mert mindössze annyi történt, hogy több napja tartó 11-12 csomós örömvitorlázása 24 óra erejéig 8 csomóra lassult.

Sokan vannak még az előtte befutók között is, akik elirigyelnék tőle ezt a szerencsés átkelést. Tudni kell, hogy a hajósok legnagyobb ellensége nem annyira a vihar, mint inkább a szélcsend, mert a várakozás igazán lélekölő és rengeteg munkával, sok vitorlaállítással, csörlőzéssel jár. Fa Nándor már vissza is tért a 12-15 csomós szelekbe, és az utolsó 30 perces sebessége már megint 12 csomó felett van.

Mögötte Eric Bellion és Conrad Colman végre megkapták a stabil keleties szelet, amit Fa Nándor immár 8. napja élvez. Bellion 1000, Colman pedig 1200 mérfölddel van lemaradva a magyar versenyzőtől, így aligha lehetnek már veszélyesek a 8. helyére. Leghátul Pieter Heerema megkerülte a Horn-fokot, és sokkal jobb kedvűen nyilatkozott mint pár nappal ezelőtt, amikor nagyon elege volt a déli Csendes-óceán zord világából.