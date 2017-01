Fa Nándor hínármezőbe keveredett

Fa Nándor is megjárta a hínárral. Belefutott egy nagyobb mezőbe, hosszú órákon keresztül folyamatosan takarítani kellett a növényt a hajó különböző részeiről. Különösen az áramot termelő hydrogenerátorra – ez egy hajócsavar, ami egy dinamót hajt – kellett ügyelnie, mert ha azt megakasztja a hínár, akkor nincs elektromos töltés a hajón.

Korábban Yann Elies és Jean le Cam keveredett kiterjedt hínármezőbe, ami mindkettejüket jelentősen lelassította. Ki tudja, ha az nincs, akkor talán másképp alakul a 4. hely sorsa, hiszen ők ketten nem egészen 1, illetve 3 órával Jean-Pierre Dick mögött futottak be.

A Spirit of Hungary amúgy jól halad, csak éppen nem a legjobb irányba. Az addig rendben van, hogy a szélirány miatt nem tud a célra tartani, de tegnapelőtt volt egy olyan szakasz, ahol a magyar hajós számottevően jobb haladást mért, mint ami később a pozíciói összevetéséből kijött, ezért arra kezdett gyanakodni, hogy valamilyen ellenirányú áramlásban hajózik.

Fa Nándor GPS antennája elszállt, ezért a hajóműszer sebességi adataira van utalva. Az viszont nem a földhöz képest mért elmozdulást mutatja, hanem a vízhez viszonyítottat, így amikor áramlásban halad a hajó, akkor a műszer ténylegestől eltérő sebességet ad meg.

Ejtsünk egy szót Conrad Colmanról is, aki ma arról értekezett, hogy ő lesz az első vitorlázó a versenyben, aki bármiféle fosszilis energia használata nélkül kerüli meg a Földet (a hajókon dízel- és hydrogenerátor is van, Colmanén viszont egyik sincsen, ugyanis napelemekkel váltja ki ezeket).

Az új-zélandi hajós derekasan küzd az Egyenlítő felé: kalandos déli-óceáni átkelése alatt Colman három vitorlától is kénytelen volt megszabadulni, így most előfordul, hogy teljes nagyvitorlával, de a legkisebb viharvitorlájával megy. Ez nemcsak különös párosítás, de kevéssé hatékony is, ilyen szereléssel nem lehet annyira élesen (minél közelebb fordulva a szélhez) haladni, mint egy ideális kombinációval.

Hátul Romain Attanasio behozta Didac Costát, és most fej-fej mellett haladnak. Párhuzamos manővereikből egyértelműen látható, hogy látótávolságon belül vannak, és színtiszta párosversenyt folytatnak 5200 mérföldre a céltól. Leghátul Sebatien Destremau komoly küzdelmet folytat az elemekkel. Holnap hajnalban kerülheti meg a Horn-fokot, ám jelenleg 40 csomós (70+ km/h-s) alapszélben és 60 csomós befújások között hajózik a fok felé. A vihar már ma délután csillapulhat, de a Horn-foknál is a 20 csomó feletti szélre és zavaróan kevert hullámzásra számíthat.