Fa Nándor ráfordult a célra, de már új hajón töri a fejét

Fa Nándor fontos bejegyzést tett közzé hajónaplójában, válaszol a hogyan tovább kérdésére.



„Akarva, nem akarva, sokat és nagyon vizuálisan gondolkodom egy hajóról, ami versenyképes tudna lenni ezzel a mostani szárnyas generációval. Az outriggeres wing és az uszony kiindulási alap a gondolkodásban, itt inkább a hajó formája, belső szerkezete és a munkatere a fő kérdés. A hajó napokat, heteket rohan 20 csomó feletti átlagsebességgel, és ennek megfelelően kell a munka- és az életteret kialakítani.

Nagy kedvem lenne megvalósítani, de már nem magamnak.

Az önbizalom és a vállalkozó kedv nem elég, kell a tapasztalat ezekhez a hajókhoz, meg kell tanulni és szokni a nagy sebességet, ami folyamatosan stresszes, időnként igen félelmetes, és akkor a navigációs és meteotaktikai gyakorlatról még nem esett szó. A most legjobbaknak is második, harmadik köre, mire összeáll a teljesítmény eredménnyé, pedig ebben nőnek fel, van kiktől tanulniuk, és végigjárják az ábécét.”

Nem is mertük gondolni, hogy Fa Nándor még egyszer nekivágna, de így leírva fura, hogy többé nem kerülné meg a Földet.

Persze a mostani versenye sem ért még véget, a 7. helyen hajózó Louis Burtont szerda éjjelre, de inkább csütörtök hajnalra várják Le Sables-ba, míg Fa Nándor feltehetőleg február 8-án fut be. Végre rá tudott fordulni a célra, de most meg a szele változékony és gyenge ahhoz, hogy igazán jó legyen a VMG-je (jó irányba mért sebessége). Az legutóbbi 24 órában a hajó sebessége 12-ről 8 csomóra lassult, de a cél felé mért sebessége 6,5-ről 7,8 csomóra javult. Ezt teszi, ha az ember jó irányba halad.



Fa Nándor mögött Eric Bellion is elég szerencsésen passzálta a Doldrumst, az Egyenlítőtől északra elterülő szélcsendes övezetet, és nem panaszkodhat Conrad Colman sem, bár ő jobban lelassult, és megint veszített néhány tíz mérföldet az előnyéből Arnaud Boissieres-rel szemben. Colmannek a déli óceánon még 1400 mérföld előnye volt a franciával szemben, mára ez 540 mérföldre apadt, mert az új-zélandi hajóst többször is megtépázta a szél, nagyon kevés ép vitorlája maradt.

Még hátrébb Didac Costa és Romain Attanasio párharca folytatódik. Costa papíron 8 mérfölddel vezet Attanasio előtt, de ez nem sokat jelent a céltól 4700 mérföldre, főleg, hogy mindketten egy gyenge szeles övezetbe tartanak, ahol bármi előfordulhat.