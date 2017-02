Fa Nándor nem tarthat még célra, de szerdán beérhet

„Most már nem nyomom túl keményen, legyetek türelemmel”, üzente Franciaországban várakozó barátainak Fa Nándor 900 mérföldre a céltól. A Spirit of Hungary-t kímélni kell, minden elfáradt a hajón, vitorlák, a kötelek, a veretek, és persze a kapitány is. Fa Nándor szerint az árbóc még úgy, ahogy rendben van, de azt sem merné kitenni túl nagy terhelésnek. Az üzenet lényegében azt jelenti, hogy a magyar hajós marad a tőle északra hétfő délelőtt átrohanó viharzóna déli szélén, és nem próbál meg minden kihozni a hajóból a nagyobb sebesség reményében. Számításai szerint a legnagyobb szél, amit ezzel a taktikával a Spirit of Hungary-nak ki kell bírnia a célig 45 csomó (több mint 80 km/h) lesz, ami „nem nagy probléma, voltunk már ilyenben néhányszor”. (Fa Nándor mindig többes szám első személyben beszél magáról és a hajóról.)

Szerencséből mindenkinek egy adagot porcióz a sors, azzal kell gazdálkodni egész életünkben – vallja Fa Nándor, akinek az Egyenlítő előtt ugyancsak kijutott a jóból, az utóbbi egy hétben viszont irgalmatlan pechsorozata van. Kezdődött azzal, hogy sokáig nagyon negatív (nem a cél felé tartó) irányba kellett vitorláznia, aztán a tőkesúly felszedett egy elkallódott halászhálót. Az ilyen vonszolmánytól nem könnyű megszabadulni, szélbe állva konkrétan tolatnia kellett, hogy a háló leakadjon a keelről.

Eztán minden előrejelzés ellenére roppant változékony és pöffös (hirtelen szélerősödésekben gazdag) éjszaka következett, amiben a szél 10 és 50 csomó között váltakozott teljesen kiszámíthatatlanul. Ez folyamatos stresszt és rendkívül sok munkát jelent a hajósnak. Csak a nagyvitorla ki-be reffelése (felületének csökkentése és növelése) elképesztő igénybevételt jelent, ráadásul nagyobb szélben nem is kockázat nélkül való, mert ki kell hozzá menni a árbóctőhöz, többször is.

Azóta egymás után átsöprő viharok keserítik meg Fa Nándor életét, ezek miatt nem tud a célra tartani, hanem délebbi irányba vitorlázik, hogy végül talán hétfő este rá tudjon fordulni a kikötőre. Távolsága reggel 9-kor 650 mérföld volt, sebessége 13-14 csomó között ingadozik, ezzel számolva szerda reggelre várható.

Nem túl szerencsések a Fa Nándor mögött érkező versenyzők sem, ők is kapnak hideget, meleget az Atlanti-óceánon átvonuló viharoktól, és a köztük jellemző változékony szelektől. Conrad Colman úgy fogalmazott, hogy remek opciói vannak, választhat a 40 csomós szembeszél és az 50 csomós hátszél között.

Még hátrébb Didac Costa és Romain Attanasio olyan versenybe hajszolták egymást, hogy mostanra 200 mérföldre megközelítették Rich Wilsont, aki a Great American fedélzetén éppen most lépte át az Egyenlítőt. Wilson 66 évesen a mezőny legidősebb tagja, valószínűleg nem veszi fel a kesztyűt, és kizárólag saját 121 napos Vendée rekordjának megdöntését tartja szem előtt, amire minden esélye meg is van.