0-ról 167 km/h-ra 11 mp alatt, bringával

A negyvenkét éves Markus Stöckl két dologgal üti el az idejét: egyrészt a világkupában is induló MS-Racing MTB-csapat menedzsere, másrészt időről időre megdönti a saját sebességrekordját, amit általában egy vulkán oldalán lefelé biciklizve állít fel.

Most épp az utóbbiban jeleskedett, saját 2011-es rekordját döntötte meg a chilei Atacama-sivatag egyik lejtőjén. Korábban Nicaraguában, egy vulkán oldalán gurult le valamivel 165 km/h-s sebesség alatt, most ezt javította meg 167 km/h-ra.

Stöckl stábja tökéletes lejtőt talált a kísérlethez: egy 3972 méter magas hegyet 45 fokos dőlésszöggel az indulásnál, és az aljáig csak 1,2 km-es, sima úttal. Hogy minden biztonságban menjen, Stöckl speciális sisakot és védőruhát viselt, olyasmit, amik a sízők is: ez légzsákkal van ellátva, hogy ha bukna, legyen valami, ami tompítja az ütést. A bringa viszont teljesen sztenderd volt, egy bármelyik boltban kapható downhill-kerékpárt használt, bármilyen módosítás nélkül.

Az osztrák bringás nyolc próbamenet után állt neki a rekordnak, ami végül sikerült is – 11 másodpercre és 650 méterre volt szüksége a csúcssebesség eléréséhez. Az őrült száguldásról saját szemszögéből is készített videót, akit érdekel, milyen is volt, itt megnézheti.

„Bár csak 20 másodpercet ültem a bringán, de rettentő fárasztó volt. Nem is tudom szavakba önteni az érzéseimet” – mondta Stöckl, aki tudta ugyan, hogy alig dönti majd meg az előző rekordját, de így is óriási adrenalinlöketről beszélt.