Három körülményt kellett rendbe tenni a Bottas-puzzle-höz

Kedden jelentheti be a Mercedes Lewis Hamilton csapattársát: Anglia január 3-án áll munkába a karácsonyi szünet után, és ezt a dátumot adták meg az F1-csapat vezetői is. Persze ez a legkorábbi időpont, de az elmúlt hetekben szépen alakultak a dolgok, hogy hivatalosan is megnevezhessék Valtteri Bottast, mint Nico Rosberg utódját.

A finnel minden rendezve, karácsony előtt már járhatott is a brackley-i bázison, ahol az üléspróbán is átesett. A Mercedes viszont minden körülményt el akar intézni, mielőtt nyilvánosságra hozza a kinevezését.

Azaz Bottas excsapatánál, a Williamsnél is legyen meg az utódja: megvan, Felipe Massa mégsem vonul vissza, marad még egy szezont.

Bottas a fehér Williamsben, mögötte Wehrlein még a Manorban, mögötte Ericsson a Sauberben

Állapodjanak meg a Williamsszel Bottas kivásárlásának feltételeiben, úgy tudni, ez is rendben. Állítólag a Williams teljesen ingyen akarta megkapni a Mercedes-motorokat idén, ha ennyire jó üzletet nem is kötnek, a deal valószínűleg igen előnyös nekik.

A Mercedes továbbá be akarja biztosítani tartalékpilótája, Pascal Wehrlein jövőjét is. Ez épp hétfőn történhetett meg, a fiatal németet elvitte a Sauber, ahol Marcus Ericsson csapattársa lesz.

Tehát:

Massa rendben

A Williams-Mercedes rendben

Wehrlein rendben

Kedden, de legalábbis a héten jöhet Bottas bejelentése.