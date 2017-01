Vége az Ecclestone-korszaknak, lemondatták az F1-főnököt

Még a BBC által vázolt forgatókönyvnél is gyorsabban kitették Bernie Ecclestone-t a Forma-1-ből, a német Auto Motor und Sport ugyanis úgy értesült, hogy megfosztották posztjától az F1 eddigi vezérigazgatóját. Ezt maga a 86 éves milliárdos üzletember ismerte el a német lapnak, a Liberty Media Group viszont még nem adott ki közleményt, az Autosport úgy tudja, ők kedden jelentik be Ecclestone távozását és az utódlását is.

„Igen, ma leváltottak, ez már hivatalos. Nem én vezetem már a céget, a helyemet Chase Carey vette át” – közölte szűkszavúan. Carey-re ezzel kettős feladat hárult, hiszen a Forma-1 elnöke és vezérigazgatója is jelenleg.

Az F1-et nemrég teljesen megvásárló Liberty Media tiszteletbeli elnöki pozíciót ajánlott a távozó Ecclestone-nak, akit szeretnének megtartani az igazgatótanácsban, de még nem tudni, hogy elfogadja-e a felkérést, főleg azok után, hogy így kommentálta azt: „Annyira amerikai kifejezés ez a tiszteletbeli elnökség. Olyan pozíciót adnak nekem, amiről azt sem tudom, mit jelent.” A tervei kapcsán csak annyit árult el, hogy csendesebb napok elé néz, és mivel több ideje lesz, talán még több futamra el tud majd menni, azt viszont nem tartja valószínűnek, hogy a Motorsport Világtanácsban megtarthassa a helyét.

Ecclestone leváltásával 40 éves korszak ér véget a Forma-1-ben, a 2017-es szezonban ugyanis már nem ő irányítja a motorsport csúcsát. Hosszabb távon a feladatainak egy részét állítólag az a Sean Bratches veheti át, aki korábban az ESPN csatorna üzleti részét vitte, ő felelhetne az F1 marketing- és médiaügyeiért, illetve szponzorációs kérdésekért. A sportágat belülről érintő dolgokat a korábbi Ferrari- és Mercedes-főnök Ross Brawnra bíznák. Kedden várhatóan Chase Carey feladatkörét is pontosítja majd a Liberty.