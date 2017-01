Az új F1-tulaj beleáll a legnagyobb csatába

A Forma-1-et megvásárló Liberty Media Ross Brawnt tette meg a motorsportért felelős főnöknek, aki kinevezése után az egyik legfontosabb pontként jelölte meg, hogy el kell tüntetni a csapatok közötti különbséget. Ennek legegyszerűbb módja, hogy bevezessék az eddig már többször elbukott költségplafont. Az ezzel járó harc most sem lesz egyszerű, de egy nagy szövetségesük máris van.

A költségplafonnal komoly ötletként először 2010-ben állt elő az akkori F1-főnök Max Mosley, így próbált meg kisebb csapatokat behúzni a sorozatba, sikertelenül. A tervezet viszont azóta időről időre előbukkan, Brawnék pedig jóval eltökéltebbnek tűnnek az eddigieknél.

Brawn egyébként pont a most melléjük álló McLaren példáját hozta fel, amelynél a korábbi igazgató Ron Dennis azt mondta, hogy mára megszűntek a főszponzorok az F1-ben, régebben ugyanis a főszponzor az éves költségvetés felét simán odaadta egy csapatnak, de manapság senki nem fizet ki 150 millió fontot. De ha nem ennyi lenne egy csapat éves költségvetése, hanem a töredéke, máris könnyebb lenne szponzorokat találni, mert azokból sem elképesztő összegeket kellene kipréselni.

A McLarennél Dennist váltó Zak Brown egyébként egyből a költségplafon ötlete mellé állt, ezzel ők az első nagyobb csapat, amely támogatná az elképzelést. Érthető módon a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull jóval többet tud költeni a kisebbeknél, ezért a végsőkig védeni fogják az ebből fakadó előnyüket. A McLarenhez hasonlóan a Williams és a gyári Renault sem pártolná a mérhetetlen költekezést, ahogy a Force India sem, ezzel máris túlerőben lennének a költségplafon-pártiak.

Csakhogy Ross Brawnék hosszabb távon a finanszírozást is átszabnák – a jelenleg érvényben levő, hetedik Concorde megállapodás 2020-ban jár le, vagyis realisztikusan ekkor lehet majd a tévés és egyéb bevételek elosztását újratárgyalni. Az új F1-tulaj mindenképpen igazságosabb rendszert szeretne, ezt jelzi az is, hogy a Ferrarinak a pusztán nagy múltja miatt járó extra pénzt is megvágnák.

Frissítés: Január 27-én véglegessé vált, hogy a Manor megszűnik, és nem indul a 2017-es szezonban.