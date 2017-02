Kimit vakáción zavarni olyan, mint ez az interjú vele

Kimi Räikkönentől tudakolózott a következő szezonról az Autosport, amit valószínűleg már ők is bánnak, de legalább így a Ferrari finnje újra emlékeztetett rá minket, hogy bár öregszik, stílusa állandó. Az utóbbi években már egészen szószátyár nyilatkozatokra is ragadtatta magát, na de most mindent bepótolt.

De nézzük is a Pulitzer-díjasnak tűnő alkotást válaszról válaszra.

A Ferrari tavalyi szezonjáról:

Közel sem volt ideális év nekünk, de ilyen a versenyzés. Mindegy, hogy jobbak voltunk-e, vagy sem, mint korábban, mert a végeredmény nem az lett, amit itt a Ferrarinál terveztünk.

De mégis, valami jó azért akadt-e?

Természetesen akadtak pozitívumok tavaly, a végére egészen belejöttünk. Voltak jó versenyeink és kevésbé jó versenyeink, ám túl sok kisebb hiba adódott. Persze ilyen a sport.

Arról, hogy a balsikerek ellenére milyen a hangulat a csapatnál:

Remekül dolgozunk együtt, még ha az eredmények nem is olyanok, mint szeretnénk. Sok jó dolgot látok a csapattól, reméljük, 2017-ben elérjük, amit szeretnénk. Nyilván szórakoztatóbb lenne mindannyiunknak.

Az idei szabályváltozásokról és hogy hol tarthat ezekkel a Ferrari:

Ki fog derülni, amint megkapjuk az új kocsikat, és pályára megyünk velük. Sok szabály változott, meglátjuk, mi lesz. Remélhetőleg ott leszünk, ahol szeretnénk, de találgatni ilyenkor értelmetlen.

Pont, mint ez a beszélgetés.





(A Forma-1 még bőven a vakációját tölti, az új autókat három hét múlva fogják bemutatni, így a Ferrarit is, a tesztelés február 27-én kezdődik.)