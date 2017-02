Hamiltonnál két jobb is van az F1-ben

Régi motorost szólaltatott meg a Formula1.com, Juan-Pablo Montoya mondta el, mit gondol a Forma-1-ről, benne a pilótákról.

Vettel az egyik legkomplettebb srác, Fernandóval meg együtt is versenyeztem. Ők ketten a legjobbak

- jelentette ki szokásos magabiztosságával.

A 41 éves kolumbiai 2001 és 2006 között indult a Forma-1-ben a Williamsszel és a McLarennel, pont amikor a spanyol két vb-címét szerezte. Aztán 2006 közepén épp akkor szállt ki, mikor Vettel elkezdett szabadedzéseken indulni, futamon vele már nem találkozott.

Lewis Hamiltonnal sem akadhatott össze az F1-ben, nincs is róla túl jó véleménnyel.

Lewis remekül végzi a munkáját, de övé a legjobb kocsi. Nagyon könnyű azt gondolni, hogy a legjobb kocsiban van a legjobb versenyző, de ha nem a legjobban lenne, mi történne vele? Szerintem Fernando és Sebastian már megbirkóztak ezzel is, ők a legjobbak.

Montoya Amerikában kezdte karrierjét, oda is tért vissza, és elég szép sikereket ért el. Indianapolist az F1 előtt és után is megnyerte. 2015-ben a bajnoki címhez is közel került az Indycarban 1999-es győzelme után újra, de végül pontazonossággal második lett. Pont úgy, ahogy 1999-ben bajnok.

Montoya és Verstappen tavaly, a Mexikói GP-n

Az újak közül az F1-ben neki is Max Verstappen stílusa jön be. Mert olyan, mint az övé volt.