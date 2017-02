Idén nem lesz 10 ezres jegy a magyar Forma-1-re

A Hungaroring új árlistájából derül ki, hogy az idei Magyar Nagydíjra megszűnik a majdnem 20 éve megvásárolható kedvezményes, háromnapos állójegy. A szervezők 1999-ben hozták létre a Forma-1 Clubot, aminek tagjaként tavalyig 10 ezer forintért lehetett hozzájutni a legolcsóbb F1-es belépőhöz.

Ebben az évben ez már nem lesz, ha valaki továbbra is dombról dombra sétálva szeretné követni az eseményeket, 90 euróért, úgy 28 ezer forintért teheti meg.

A legolcsóbb ülőhely viszont 32 ezer helyett 25 ezer forintba kerül, egy ilyen megvásárlásával be lehet vinni három 14 éven aluli kiskorút is. A gyerekeknek ugyanis a bejutás mindhárom napra és a csütörtöki boxutca-látogatásra is ingyenes, csupán egy regisztrációs jegyet kell igényelni a helyfoglalás miatt, de ezért nem kell fizetni semmit.

Az idei Magyar Nagydíjat július 27-30. között tartják a Hungaroringen.