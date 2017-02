Vettel Ferrarija megúszott, összetört

Korábban véget ért csütörtökön Sebastian Vettel gumitesztje Fioranóban, a Ferrari házi pályáján. A négyszeres bajnok a Pirellinek tesztelt esőgumit a következő szezonra az istálló átmeneti gépével, amikor az egyik enyhe balkanyarban a kocsi vélhetően megúszott a sok vízen, irányíthatatlanná vált, egyenesen lefutott az aszfaltról, bele a gumifalba.

A német nagyjából a 40. körét teljesítette, nem esett baja, de az autó rendesen összetört, és a pótalkatrészek hiánya miatt törölni kellett a péntekre tervezett folytatást.

A balesetet egy drukker vette fel, aki a kerítéseken kívülről nézte az eseményeket. (Fioranóban több helyről kiválóan belátni a pályára.)

Here how #Vettel crashed today during Pirelli's wet tyres test at Fiorano. #F1 #Ferrari #P300@Passionea300 @radio5punto9 pic.twitter.com/yrhtoTkhQc