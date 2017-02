Az F1 totálisan kicserélődött, és már indul is

A múlt héten váratlanul bemutatták az első 2017-es Forma-1-es autót, a Williams-Mercedest, ezzel el is kezdődött az F1 előszezonja. Hétfőn jött a következő, a Sauber-Ferrari, és a hét csak a bemutatókról fog szólni, minden nap láthatunk legalább egy gépet, egészen vasárnapig.

Tíz istálló jelentkezik be az idényre, eggyel kevesebb, mint tavaly, de ugyanannyi, mint tavalyelőtt, a Manor ugyanis a télen befuccsolt, tavaly utolsók lettek a pontversenyben, így nem kaptak elég pénzt a folytatáshoz. Hiába volt kész az autó modellje 30 százalékban, hiába szerződtettek volna fizetős versenyzőket, nem volt elég, és mivel új befektető nem jelentkezett, lehúzták a rolót.

Hiányozni fognak a rajtnál, de nem lesz ott egy sor másik, hús-vér szereplő sem, aki pedig az elmúlt években, évtizedekben, sőt, az elmúlt fél évszázadban rendszeresen feltűnt a versenyeken.

Idén nem lesz ott például a címvédő világbajnok a mezőnyben. Legutóbb 1994-ben történt meg, hogy az aktuális vb-győztes a következő évben ne induljon el: akkor Alain Prost a negyedik világbajnokságát szerezte, és visszavonult. Most óriási meglepetés volt, hogy Nico Rosberg első vb-címe után azonnal befejezte, 31 évesen elege lett a Forma-1-ből.

Jópár hét időhúzás után pótolták, Valtteri Bottas lesz Lewis Hamilton csapattársa a Mercedesnél.

Nem csak Rosberg lépett le a világbajnok csapattól, hanem a technikai guru is, akinek - sokak szerint - a Mercedes a zsinórban három vb-címet és a hiperdominanciát köszönheti: Paddy Lowe. Őt a Williamsnél még láthatjuk, technikai főnök lett, sőt, annál több, szinte csapatfőnök, és az istállóból is részesedést kapott. Állítólag annyit kért, hogy a Mercedes nem akarta megfizetni.

Lowe érkezésével persze a Williamstől is mennie kellett valakinek, ez volt Pat Symonds, akivel az egyik legrégebbi motoros köszönt el a Forma-1-től. Ő biztosan nem távozott túl korán: a 80-as évek közepén még Ayrton Sennával is együtt dolgozott a Tolemannál, majd a Benetton, a Renault, a Virgin és végül a Williams technikai részlegét irányította. Van két vb-címe Michael Schumacherrel és Fernando Alonsóval is, négyszeres bajnokként, 63 évesen vonul nyugdíjba.

Még 70 évesen is folytatta volna egy Symondsnál is régebbi motoros, a McLaren-főnök Ron Dennis. Ő már a 60-as évek végén szerelő volt a Forma-1-ben, és azóta el sem szakadt a sorozattól, mostanáig. Kitúrták élete főművétől, a McLarentől, amit ő virágoztatott fel a 80-as években. Eljárt felette az idő, a többségi tulajdonos nem hosszabbított vele szerződést, így mennie kellett a csapat éléről. Egy Zak Brown nevű figura jött a helyére, kevés F1-, de annál több üzleti tapasztalattal.

Bár csak 2010 óta volt a McLarennél, mégis Dennishez hasonló - inkább nagyobb - veszteség Jenson Button, nemcsak a csapatnak, hanem az egész Forma-1-nek. 2000 óta folyamatosan láthattuk és hallhattuk őt, a Willliams, a Renault, a BAR-Honda, a Brawn GP korábbi pilótája, utóbbinak világbajnoka is, 37 évesen fejezte be. Helyét Fernando Alonso mellett egy fiatal, Stoffel Vandoorne veszi át, akit akkora tehetségnek tartanak, mint őt anno. Ideje volt megérkeznie, a szezonnyitó Ausztrál GP napján lesz 25 éves.

És akkor az, akit közvetve már említettünk, hogy egy fél századnál is jóval többet töltött a Forma-1-ben, így teljesen összefonódott a neve az F1-gyel: Bernie Ecclestone. Valamikor 1957 környékén jelent meg a Forma-1-ben, és onnantól nem is igazán távozott, nagyon rövid kihagyásokkal volt a széria vezére, aki tényleg megcsinálta a bizniszt és felfuttatta a show-t akkorára, ami ma lett belőle. 86 évesen váltották le, a 2010-es években már nem is volt a topon, de hogy 60 év után először nem lesz funkciója az F1-ben, az nem semmi. A futamokon ennek ellenére valószínűleg fel fog tűnni, mert mi mást csinálna hétvégenként? Sőt, most már lehet, hogy egy-két versenyt meg is néz a helyszínen.

Jellemző, hogy a funkciója akkora volt, hogy a feladatait most három emberre osztották , két amerikai biszniszmen és a négy éve nem látott Ross Brawn jön a helyére. Az ő visszatérése lesz a legizgalmasabb, főleg az összecsapás a csapatokkal, az eddigi irányelvekhez képest ugyanis még kevésbé adna szabadkezet a mérnököknek a tervezésben és az újításokban.

Jellemző, hogy ő volt pedig az egyik legnagyobb innovátor, amikor 20 éven át a kerítés másik oldalán dolgozott. Persze rablóból pandúr, tudja ezt azt amerikai tulajdonos is, nála jobbat választani sem lehetett volna a posztra, ha a szabályok és technikai előírások betartatásáról van szó.

Jövő héten még ő is csak messzebbről nézegetheti az autókat, de hétfőhöz egy hétre már élesben vizsgálhatja azokat: február 27-én kezdődnek a tesztek. Kétszer négy napot gyakorolhatnak csak az istállók, március 2-ig, majd néhány nap szünet után március 7-től 10-ig, végig Barcelonában.

A teszt még nem hivatalos esemény, így bármilyen szabálytalan alkatrésszel is lehet menni, kérdés persze, mennyire érdemes.

Az idény mindenképp ellentmondással indul majd, mert van egy technikai kérdés, amiben nem sikerült megegyezniük a csapatoknak, hogy szabálytalan-e vagy sem: a nagyon okos felfüggesztésekről van szó, vitatkoznak rajta, aztán majd a szezon kezdete előtt az FIA eldönti, lehet-e használni, vagy sem. Legbalhésabb esetben az első futamig is eltarthat a dolog, hiszen az az első hivatalos esemény, ahol a technikai megoldásokat meg lehet támadni, így akár már az Ausztrál GP balhés lehet.

De addig, március 26-ig még nagyon sok minden fog történni, kiderül például, ki jött ki legjobban, illetve megközelítőleg legjobban a szabályokból. Mivel mindenki szinte nulláról indult a fejlesztéseknél, csak akkor tudja meg, mire képes az autója, ha kiautózza belőle a maximumot, ezt pedig a teszten kell megtennie. Ahogy Niki Lauda mondta, most nem lesz sunyítás, tövig fogja nyomni mindenki, hogy tudja, hol tart.

Meg is tehetik a pilóták, hogy nem spórolnak, nem is kell majd, állítja a Pirelli, mert olyan gumikat csinált, amelyek sokkal lassabban kopnak el, mennek tönkre, mint eddig. Könnyen lehet, hogy ez kiszámíthatóbb versenyekhez vezet, kevesebb lesz a kerékcsere, a hibázási lehetőség, előzni sem biztos, hogy könnyebb lesz, a gumiszállító már mossa kezeit, ha így lenne.

Sainz Jr. edzés közben

Az biztos viszont, hogy az autók gyorsulnak majd, a szélesebb kasztni és a szélesebb gumik miatt 4-5 másodperces gyorsulást várnak körönként. Ez jobban igénybe veszi a pilóták szervezetét, a kocsikat nehezebb lesz uralni, emiatt a versenyzők keményen megnyomták a fizikai felkészülésüket a télen.

Nyakra a szokásosnál is jobban edzettek, de igazából mindenre.

A kis Sainz például már kezd úgy kinézni, mint egy kezdő bodybuilder, Cristiano Ronaldóval versenyezhetne testre. Nagyjából ennyit érdemes tudni, és még csak az előszezonnál járunk.