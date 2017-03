Rég nem látott szín térhet vissza az F1-be

Érdekes hírt közölt a német AutoBild , a lap szerint a BWT nevű víztechnológiai céggel tárgyal a Force India, ami csak egyetlen okból bír jelentőséggel: a cég kizárólag akkor szerződik le autósportos ügyféllel, ha az hajlandó a BWT színére, vagyis rózsaszínre festetni az autóját. Tavaly Lucas Auer és Christian Vietoris Mercedese volt például pont a cég szponzorációja miatt rózsaszín a DTM-ben.

A Force India 2017-es kocsija megtartotta az eddigi színeket, rengeteg rajta az ezüst a fekete és a narancs mellett, a szürke helyén tehát lenne mit átszínezni rózsaszínre. A dolog persze nem egyértelmű, hiszen még meg sem állapodott a csapat a szponzorációról, ráadásul az F1 szponzori ügyeiben jártas (a Force India Skullcandy-szerződését is ő intézte) James Parrish szerint legalább 15 millió dollár kellene ahhoz, hogy egy F1-csapat egyáltalán hajlandó legyen a színváltásra. Ennyit aligha fizet majd a BWT, de ha megállapodnak, elképzelhető, hogy egy kis rózsaszín felkerül az autóra.

Fotó: AutoBild

Ennek ideje is lenne már, mert bár a 2017-es mezőny a szokottnál is színesebb, a rózsaszínnel emlékeink szerint 1992 óta nem találkoztunk az F1-ben nagyobb mértékben: akkor a Brabham utolsó autójának orra virított ilyen színben. Sokat persze azt a kocsit sem lehetett látni, a csapat be sem fejezte a szezont, és összesen három rajtot hozott össze a két kocsijuk a sok gyenge kvalifikáció mellett.