Bottas: Talán valami nincs rendben velem

Papíron óriásinak kellene lennie a nyomásnak Valtteri Bottason, akit a visszavonult világbajnok Nico Rosberg helyére igazolt le a csapatversenyben is címvédő Mercedes.

A finn viszont azt mondja, semmit nem érez ebből, pedig több szempontból is van rajta nyomás: egyrészt óriási ugrást jelent, hogy a Williamsből a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton mellé került a Mercedeshez, másrészt 77 versenyen még nem szerzett futamgyőzelmet a Forma-1-ben, most viszont egy olyan kocsiban ül, aminek elődje a legutóbbi 59 GP-ből 51-et megnyert.

Talán valami nincs rendben velem, mert semmi nyomást vagy félelmet nem érzek. Tudom, hogy milyen szinten vannak a képességeim, és hogy meddig tudok még fejlődni.

A Guardiannek nyilatkozó Bottas azt is elmondta, hogy a csapat rettentő nagy figyelemmel vizsgálja az eredményeit, és egyértelműen Lewis Hamiltonnal, nem a mezőnnyel mérik össze. „Örülök ennek, tudom, hogy fontos évem lesz, bizonyítanom kell a csapatnak, hogy megérdemlem a helyem, de ez rendben is van” – mondta finn, aki egyéves szerződést kötött a Mercedesnél, tudva, hogy amennyiben nem bizonyít, akár Sebastian Vettel vagy Fernando Alonso is érkezhet helyette 2018-ra.