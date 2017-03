A szerkesztőségben minden Forma-1-es futam utáni hétfőn nagy izgalommal várjuk az MTI válogatását a külföldi sajtó szalagcímeiből. Négy hónapja nem olvashattuk ezeket a rokokós kiszólásokat, amikhez foghatóakat a Bors, a Blikk, a Hot és a Story magazin szerkesztői együtt sem lennének képesek előállítani.

De beszéljen végre helyettünk a külföldi sajtó!

A nemzetközi sportsajtó Sebastian Vettel és a Ferrari - valamint a pilóta Gina becenévvel illetett versenygépe - sikerétől hangos a Forma-1-es idénynyitó, a melbourne-i Ausztrál Nagydíj másnapján.



Ausztrália:



Herald Sun:

"A tündöklő Gina megtáncoltatta a babákat. Tökéletesen kezdődött Gina és Seb kapcsolata az Ausztrál Nagydíjon."

The Age:

"Lélegzetelállító előadásával Vettel a 2015-ös szezon óta az első futamgyőzelmet ajándékozta a Ferrarinak. A verseny azonban megmutatta, hogy az F1 mennyire függ a bonyolult technikától."



Németország:



Berliner Morgenpost:

"Vörös durranás. Vettel már az első futamon megtörte a Mercedes uralmát."

Frankfurter Rundschau:

"Vettel beköszönt. Gálaverseny után győzelem Melbourne-ben."

Hamburger Abendblatt:

"Vettel sikere vörös riasztás a Mercedes számára."



Olaszország:



La Repubblica:

"A vissza a jövőbe olasz változata. Újjászületés és feltámadás."

Il Messaggero:

"Ferrari - ez egy álom. És mindenekelőtt megváltás Sebastian Vettelnek. Nagy volt a nyomás rajta, mert régóta nem szállított győzelmet a Ferrarinak."

Gazzetta dello Sport:

"Elégedettség, de nem diadalittasság. Sebastian Vettel óriási ausztráliai győzelmével hatalmas örömet okozott a Ferrari szurkolóinak. De az előző szezon sebei még mindig égnek."



Nagy-Britannia:



The Daily Telegraph:

"Vettel győzelme előrevetít egy epikus harcot Hamiltonnal. A Mercedes három éve szorongatja a Forma-1-et, de a Ferrari tegnap különleges tempóval és csellel kiszabadult."

The Guardian:

"Vettel és a Ferrari megtette az első lépést a hosszú úton. A generáció két legjobbja igazi csatát vívott Melbourne-ben. Ezt a párharcot akár az egész szezon során élvezhetjük."

The Sun:

"Katasztrofálisan kezdődött a szezon Lewis Hamilton számára. A boxstratégia áldozata lett."



Franciaország:



Le Monde:

"Vannak vereségek, amelyek reményt adnak, ilyen Lewis Hamiltoné is. A Mercedes-pilóta, az Ausztrál Nagydíj favoritja a pole pozícióból rajtolt, majd második lett a ferraris Sebastian Vettel mögött."

Le Figaro:

"Vettel és a Ferrari újra a csúcson. A német 18 hónapos szünet után nyert ismét, s megelőzte a Mercedes kettősét Ausztráliában."



Svájc:



Tagesanzeiger:

"Rákoppintottak a Mercedes orrára. Sebastian Vettel révén a Ferrari 553 nap után ismét futamgyőzelmet ünnepelhetett."