Le kell fogyasztani az idei Mercit

Lewis Hamilton néhány napja még arról beszélt, hogy túl gyorsan koptak el a Mercedesen a gumik, és ezért kaptak ki a Ferraritól a szezonnyitó ausztrál futamon, de az Autosport most arról ír, hogy a 2017-es autójuk súlyával sincs minden rendben.

Az új alkatrészek miatt a W08 súlya ugyanis a masszívabb motoralkatrészek miatt nagyjából öt kilóval meghaladja a 728 kilós minimumot, és ez a köridőkön is meglátszott.

A lapnak a Mercedes-főnök Toto Wolff nem akarta megerősíteni, hogy konkrétan az a baj, de azt beismerte, hogy ez az egyik olyan terület, amin még dolgozniuk kell. A cél most az lesz, hogy alámenjenek a súlyminimumnak, hogy utána olyan helyekre rakjanak pluszt, ami kiegyensúlyozottabbá teszi a kocsit.

"Az új szabályok és az autók súlya miatt meg kell találni az egyensúlyt, ezen folyamatosan dolgozunk" - mondta Wolff.

Nemcsak a Mercedesnél küzdenek súlyproblémákkal, a Red Bullnál is hasonló a helyzet, és Force Indiának is megvannak a maga gondjai, náluk diétára is fogták a pilótákat, ám úgy kalkulálnak, hogy a bahreini futamra már minden rendben lesz.