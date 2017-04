Wolff: Hamilton soha nem volt ennyire jó

Minden eddiginél magasabb szinten dolgozik Lewis Hamilton, legalábbis a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff így látja. És ha valaki közelről figyeli a Merci-pilótákat, akkor az ugye pont Wolff, úgyhogy van viszonyítási alapja.

„Sosem láttam még ilyennek Lewist, a legjobb formájában van. Ő lett a csapat oszlopa, ez Melbourne-ben is látszott. Valtteri Bottas is jól beilleszkedett, a vártnál könnyebben lépett Nico Rosberg helyére” – idézi az ESPN a Mercedes-főnököt.

Wolff kitért az Ausztrál Nagydíj eredményére is, ahol ugyan a ferraris Sebastian Vettel legyőzte őket, de mégis elégedettek voltak. „Teljesen új szabályok mellett volt két versenyzőnk is a dobogón, ez nagyon erős eredmény, bárhogy is nézzük.”

A Ferrari viszont jobb volt a versenyen, vagyis fejlődniük kell a Kínai Nagydíjig, hogy behozzák őket. „Nem az ellenfelet vizsgálva kell rájönnünk, mi hiányzik, egyszerűen 100 százalékig meg kell csinálni a saját feladatunkat, hogy kihozzuk magunkból a maximumot” – véli Wolff.